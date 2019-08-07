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07.08.2019
Известия.ru

Китай обвинил США в выходе из ДРСМД ради создания нового вооружения

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vernon Yuen/ZUMAPRESS.com

США обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы выйти из соглашения и развязать себе руки для создания нового вооружения. Об этом 6 августа заявили в МИД Китая.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство КНР призвало Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также намерение Вашингтона разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

При этом МИД РФ отметил, что действия Вашингтона обусловлены желанием "избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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