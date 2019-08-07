Береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Тихоокеанского флота в ходе полевого выхода отрабатывают удары по надводным кораблям

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Нанесение удара по надводным кораблям условного противника отрабатывают в ходе полевого выхода расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа по флоту.

"В соответствие с планом боевой подготовки личный состав дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке, в рамках полевого выхода отрабатывает задачи по предназначению", - уточнил начальник отдела информационного обеспечения капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, на местности совершенствуется слаженность расчётов береговых комплексов при приведении в готовность пусковых установок. "Отрабатывается маскировка машин, организация охраны колонн на марше и в позиционных районах. Для этих целей применяются в том числе беспилотные летательные аппараты", - уточнил Воскресенский..

Мобильные пусковые установки развернуты в указанных районах побережья, отметили в пресс-службе ТОФ. "В ходе тренировки комплексы "Бастион" и "Бал" в соответствие с полученными целеуказаниями осуществляют электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника и скрытно меняют позиции", - пояснил капитан 2 ранга Воскресенский.