Ракетные пуски Северной Кореи не создали угрозы безопасности Японии - японское минобороны

Гонконг. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Осуществленные КНДР пуски двух ракет не угрожали безопасности Японии, заявило японское министерство обороны.

В министерстве подчеркнули, что не могут подтвердить, что какие-либо баллистические ракеты пролетали над японской территорией или ее исключительной экономической зоной.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда у своего восточного побережья рано утром во вторник.

Позднее они пришли к выводу, что Северная Корея во вторник осуществила пуск в Японское море двух баллистических ракет малой дальности.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что эти ракеты малой дальности имеют аналогичные летные характеристики с баллистическими ракетами, испытанными Северной Кореей 25 июля", - цитирует "Ренхап" представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР ракетные пуски с использованием баллистических технологий.

Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул, начавших совместные военные учения в районе Корейского полуострова, в нарушении договоренностей и предупредил, что вынужден будет искать новый путь, если маневры будут продолжаться.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи в конечном итоге начали совместные военные учения, нацеленные против КНДР. Это является открытым игнорированием и прямым нарушением Совместного корейско-американского заявления от 12 июня, Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации, в которых зафиксировано соглашение об установлении новых корейско-американских отношений и создании на Корейском полуострове системы вечного, прочного мира", - говорится в заявлении представителя МИД Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

В нем отмечается, что Пхеньян по-прежнему нацелен на решение вопросов путем диалога. Однако КНДР предупреждает, что пока продолжаются враждебные военные действия, динамика такого диалога незаметна.

"Сложившаяся ситуация резко ослабляет наше стремление к реализации соглашений КНДР-США и межкорейских соглашений, что также сказывается на перспективах будущего диалога", - заявляет Северная Корея.

Согласно заявлению, КНДР "вынуждена будет искать новый путь", если Сеул и Вашингтон "заточат меч, чтобы нанести вред "Северу".