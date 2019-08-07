Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог

Россия готова к диалогу с США по поводу контроля за вооружениями, несмотря на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, Москва не намерена отказываться от своих односторонних обязательств в рамках договора, но предупреждает — отвечать она в любом случае будет зеркально, пообещал президент РФ Владимир Путин. Комментируя заявление главы государства, сделанное 5 августа, в Госдуме подчеркнули, что сейчас необходимо сосредоточиться на сохранении СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году. В том же виде документ продлить не получится. Как отмечают эксперты, для Штатов принципиально важно участие других стран в договоре. И основным камнем преткновения остается присоединение Китая.

Россия готова к диалогу с США по поводу контроля за вооружениями, несмотря на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, Москва не намерена отказываться от своих односторонних обязательств в рамках договора, но предупреждает — отвечать она в любом случае будет зеркально, пообещал президент РФ Владимир Путин. Комментируя заявление главы государства, сделанное 5 августа, в Госдуме подчеркнули, что сейчас необходимо сосредоточиться на сохранении СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году. В том же виде документ продлить не получится. Как отмечают эксперты, для Штатов принципиально важно участие других стран в договоре. И основным камнем преткновения остается присоединение Китая.

Ответственность по-американски

ДРСМД со 2 августа прекратил существование. Как отметил в своем заявлении Владимир Путин, он "списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории", породив "фундаментальные риски для всех".

В связи с этим, российский лидер поручил Минобороны, МИД РФ, а также Службе внешней разведки наблюдать "за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности".

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

А до поступления таких систем Москва сможет парировать уже существующими средствами: ракетами воздушного базирования "Х-101" и "Кинжал", морского базирования "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

По словам главного редактора сайта MilitaryRussia Дмитрия Корнева, вооруженные силы имеют несколько вариантов ответа в случае развертывания США ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД.

– Все они не потребуют гигантских капиталовложений. У России уже есть все необходимые ракетные системы. Их остается "осухопутить". В частности, крылатые ракеты "Калибр", которые сейчас вооружают корабли, можно установить на пусковые установки "Искандеров". На доработку такой системы может хватить полгода. На создание баллистических ракет — аналогов "Першинга-2" или советских "Пионеров" — потребуется не менее двух-трех лет. Сохранились советские наработки по таким ракетам. Часть компонентов есть — например, шасси уже производятся, — отметил эксперт.

Наконец, по словам Дмитрия Корнева, все современные корабли получают "Калибры". В частности, ими вооружают малые ракетные корабли (МРК), которые, благодаря своим небольшим размерам и развитой в европейской части страны сети рек и каналов, могут легко перебрасываться между тремя флотами – Балтийским, Черноморским и Северным. При необходимости МРК можно усилить и Каспийскую флотилию. Это позволяет маневрировать ракетными силами между вероятными театрами военных действий.

Не закрывая дверь

Разрыв ДРСМД вызвал негативную реакцию, отметил в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Кроме того, решение Вашингтона в целом повышает напряжённость на мировой арене и грозит срывом системы международной безопасности. Именно поэтому Москва не отказывается от продолжения диалога и призывает США возобновить полноценные переговоры по поддержанию стабильности.

— Усиление военного присутствия на границе с Россией, санкционная политика и экономический шантаж в отношении РФ, а также высылка российских дипломатов из США — это всё часть холодной войны. Не говоря уже об антироссийской информационной войне, которая сейчас ведется весьма жестко, — заявил парламентарий. — Поэтому прямой диалог между Россией и США крайне важен. Иначе после разрыва ДРСМД может последовать аналогичная ситуация с СНВ-III.

Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД в октябре 2018 года. И это стало большой неожиданностью не только для России, но и для многих в американском истеблишменте. При этом взаимные обвинения в нарушении пунктов соглашения звучали с обеих сторон многие годы. Таким образом, Вашингтон вынудил Москву ответить зеркально: Россия приостановила действие документа. Однако сохранила за собой право вернуться к нему в любой момент.

При этом глава Белого дома не скрывал, что за развалом ДРСМД стоит желание подключить к процессу и других ядерных участников. В частности, это касалось Китая. Как оказалось, в Вашингтоне не против присоединения Пекина и к другому договору по контролю за вооружениями — СНВ-III.

Так, 5 августа США и Австралия выпустили совместное заявление о необходимости новой эры в контроле над вооружениями. В нем стороны призывают Китай и Россию подключиться к переговорам по вопросу контроля над вооружениями, не исключив при этом, что СНВ-III может быть продлен. Пекин, однако, ранее уже отвергал предложение обсуждать ядерные соглашения. И, по мнению руководителя Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павла Подлесного, не согласится и в будущем. По его словам, Пекин понимает выгоду неприсоединения к любым ядерным соглашениям.

Заключённый в 1987 году договор запрещал России и США производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности. Точкой невозврата стало обвинение Соединенными Штатами России в том, что она располагает новой ракетой 9М729, якобы превышающей дальность в 500 км. Москва назвала все претензии надуманными, а в январе российские Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подчеркнула, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению.

В любом случае, теперь единственным двусторонним соглашением между РФ и США остается СНВ-III. И без встречи на высшем уровне, где стороны смогли бы предоставить взаимные гарантии его выполнения, сохранить договор вряд ли удастся.