"В США сейчас не доверяют России даже больше, чем не доверяли СССР"

Вашингтон не станет увеличивать наземный ядерный арсенал в Европе, поскольку США уже обладают морскими и воздушными ракетами, обеспечивающими им паритет. Поэтому говорить о старте новой гонки вооружений после краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) преждевременно. Об этом в интервью "Известиям" рассказал президент американского Центра национальных интересов, политолог Дмитрий Саймс. Он также отметил, что для заключения нового ядерного соглашения Москве и Вашингтону необходимо повысить градус взаимного доверия. Пока же контакты двух стран ограничиваются исключительно неформальным диалогом двух лидеров — каких-либо предпосылок для детальных переговоров по ракетам ни в США, ни в России нет.

Вашингтон не станет увеличивать наземный ядерный арсенал в Европе, поскольку США уже обладают морскими и воздушными ракетами, обеспечивающими им паритет. Поэтому говорить о старте новой гонки вооружений после краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) преждевременно. Об этом в интервью "Известиям" рассказал президент американского Центра национальных интересов, политолог Дмитрий Саймс. Он также отметил, что для заключения нового ядерного соглашения Москве и Вашингтону необходимо повысить градус взаимного доверия. Пока же контакты двух стран ограничиваются исключительно неформальным диалогом двух лидеров — каких-либо предпосылок для детальных переговоров по ракетам ни в США, ни в России нет.

— В Кремле заявили: если получат достоверную информацию о том, что США производят новые системы вооружений, то Москва поступит аналогично. Мир вступил в новую гонку вооружений?

— Во-первых, ключевое слово — достоверная. Тут важно понимать, что пока такой информации нет. Если она будет, то тогда придется и Москве, и Вашингтону принимать соответствующие решения. Пока же мы говорим о выходе США из ДРСМД. Этот шаг имеет большие политические последствия, но в военно-техническом плане — минимальные. С точки зрения международной напряженности, взаимного доверия эта ситуация достаточно серьезная. О новой военной угрозе России речи не идет.

— Почему?

— Поскольку у Вашингтона уже есть ракеты морского и воздушного базирования, которые вполне в состоянии сделать всё то же самое, что и наземные (запрещенные по ДРСМД. — "Известия").

В Европе никто особенно не жаждет размещения новых американских ракет, об этом говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Некоторые опасаются, что Штаты могут разместить в Старом Свете обычные ракеты без боеголовок — и сделать это публично, а потом втихую добавить ядерные заряды. Но мне кажется, что в нынешних американских условиях это нереально. Поскольку это потребовало бы сознательного обмана конгресса и союзников по альянсу, что дорого бы обошлось Дональду Трампу. Как известно, в отношениях с РФ последний далеко не фанатик-русофоб, у которого было бы повышенное желание идти по такому опасному пути. А главное из-за чего? С военной точки зрения всё, что надо, уже имеется. И абсолютно легально.

— Подключится ли Китай к трехстороннему формату в рамках ДРСМД или СНВ-3?

— У китайцев есть сотни ракет средней и малой дальности, это — если хотите — сердце китайского ядерного арсенала. Если бы к договору подключили КНР, это бы на практике означало, что речь идет о формате, который предполагает реальные ограничения и реальные жертвы со стороны Китая. Пока я со стороны Пекина такой готовности не вижу.

— Выступая 5 августа, президент Путин призвал США к диалогу. Думаете, Вашингтон сейчас готов к переговорам?

— Президент Трамп продемонстрировал свой интерес к диалогу с президентом Путиным, и российский лидер 31 июля — после последнего телефонного разговора с ним — сказал об этом. Я уверен, что готовность общаться у администрации Трампа есть. А вот если под диалогом иметь в виду новый раунд переговоров — то это другая история. Хотя, конечно, в отношениях между великими державами никогда не следует говорить "никогда". Ведь эта неготовность Вашингтона вести переговоры отражает не только военно-технические проблемы, но и уровень недоверия между двумя странами. Президенту США трудно пойти на какие-то уступки Москве без того, чтобы подвергнуться серьезным обвинениям в конгрессе и со стороны либеральной печати.

— Думаете, два лидера могут встретиться в ближайшее время?

— Сейчас США входят в период избирательной кампании, когда всё, что делает действующий глава государства, может быть использовано против него его политическими противниками. Встреча может произойти на полях крупных международных переговоров — а таких будет достаточно на протяжении следующих месяцев. А если речь о двустороннем саммите — то пока предпосылок для него нет.

— Что двум странам необходимо сделать, чтобы избежать нового витка гонки вооружений?

— Если бы между Вашингтоном и Москвой были другие отношения, то были бы какие-то переговоры, в том числе между военно-техническими специалистами. Многие в Белом доме и конгрессе сейчас даже больше не доверяют России, чем во время президента Рейгана не доверяли СССР. Поэтому возникают такого рода претензии, и очень трудно вести спокойный диалог. Сегодня всё, что может быть сделано для улучшения атмосферы между двумя странами, было бы конструктивно.