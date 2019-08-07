Луна – источник долголетия

Американские астронавты опасались вновь оказаться вторыми

20 июля 1969 года на поверхность Луны высадились американские астронавты Нейл Армстронг и Эдвин Базз Олдрин. В космической хронике это событие полувековой давности стало вехой. Есть резон вспомнить о нем в увязке с недавним обещанием Дональда Трампа вернуться на Луну.

Трое американских первопроходцев, включая остававшегося на орбите Майкла Коллинза, смогли перешагнуть 80-летний рубеж, тем самым опровергнув домыслы об огромной опасности космических полетов для здоровья человека. Двое живы по сей день. Юбилей – хороший повод для ретроспективного взгляда на историю реализации лунного проекта.

Они летали!

Все еще продолжают ходить слухи о том, что высадка американцев на Луну – хорошо срежиссированная мистификация. С середины 70-х написано множество книг и бессчетное количество статей, в которых утверждалось, что все съемки десанта астронавтов делались на Земле. Хотя во время миссии "Аполлона-11" все страны, кроме СССР и КНР, передавали прямые репортажи с Луны. Трудно назвать мистификацией телевизионные кадры приводнения астронавтов в Тихом океане и их подъем на борт авианосца "Хорнет" (Hornet). Того самого, с палубы которого в апреле 1942 года взлетела группа американских сухопутных бомбардировщиков, чтобы нанести первый бомбовый удар по Токио. С 1998 года корабль поставлен на вечную стоянку в Аламеде, штат Калифорния, и действует как музей.

“ Армстронг обратился к Бараку Обаме с письмом, в котором выражалась глубокая тревога по поводу американской космической программы ”

Споры о том, не была ли лунная программа США мистификацией, с новой силой разгорелись в 2009-м. Тогда выяснилось, что американский музейный образец лунного грунта оказался подделкой. Однако в сентябре того же года исследовательский зонд LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал не только сохранившиеся следы астронавтов, но и оставленные ими инструменты и приборы.

Первым из лунной троицы 80-летний рубеж переступил Нейл Армстронг. Это произошло 5 августа 2010 года. За вклад в развитие космоса президент США наградил Армстронга и его товарищей высшей гражданской наградой – Золотой медалью конгресса. Ее также получил Джон Гленн – первый астронавт, сенатор, самый пожилой человек в мире, летавший в космос. Именно с полета Гленна 20 февраля 1962 года началась американская пилотируемая космонавтика. Сенатор, герой Второй мировой и участник корейской войн, во второй полет отправился 29 октября 1998 года на челноке "Дискавери" в качестве специалиста. Тогда ему было 77 лет. Гленна не стало 9 декабря 2016 года – он дожил до девяноста пяти...

Армстронг пишет президенту

Предки Армстронга были выходцами из Шотландии и Германии. В 14 лет он поступил в частный аэроклуб, где получил права на управление самолетом. В 1949 году по окончании военно-морского училища летчиков Нейл поступил в университет в городе Лафайете, штат Индиана, а спустя два года стал военным. Армстронг воевал в Корее и совершил 78 боевых вылетов. Был сбит, но сумел спастись на парашюте.

В 1955-м он окончил университет по специальности "авиационный инженер", получил степень бакалавра. Служил в ВМФ США, затем в Льюисском исследовательском центре летчиком-испытателем. Поднимал в небо новые типы реактивных самолетов, причастен к созданию широко известного в то время экспериментального аэрокосмического аппарата Х-15. С 1962 года Армстронг включен в состав группы астронавтов NАSА. В качестве командира корабля "Джемини-8" он вместе с Дэвидом Скоттом совершил 16 марта 1966 года космический полет продолжительностью 10 часов 40 минут.

В 1970-м Армстронг – заместитель начальника управления аэронавтики США. Выйдя в декабре 1971-го в отставку, работал профессором космической техники в университете Цинциннати, возглавлял советы ряда фирм, специализирующихся в области высоких технологий. Как профессионал высочайшего класса, возглавлял комиссию по расследованию причин катастрофы космического челнока "Челленджер" в 1986-м.

Первый человек, ступивший на поверхность Луны, Нейл Армстронг отошел от дел в расцвете творческих сил. 40 лет он почти не общался с властями и прессой. А если и соглашался на встречу, то категорически отказывался рассказывать о полете на Луну. Торжества в честь 40-летия этого события он тоже проигнорировал, сославшись на здоровье и нежелание быть свадебным генералом. В нашей стране Армстронг побывал всего раз – после исторического полета, но долгие годы поддерживал дружеские отношения с дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым.

Будучи на пике славы, первый ступивший на Луну человек никогда не искал чинов, званий и денег. До сих пор остаются загадкой причины, по которым он полностью отошел от дел. Армстронг ушел из жизни 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет. Это было следствием осложнений после операции на сердце… Но еще при жизни Армстронг, которого по известности превзошел разве что наш Гагарин, обратился к президенту Бараку Обаме с письмом, в котором выражалась глубокая тревога по поводу будущего американской космической программы. По мнению Нейла Армстронга, она утрачивала самостоятельность из-за отсутствия собственных транспортных кораблей, а потому становилась зависимой от России.

Азарт умер с Королевым

“ По мнению Алексея Леонова, СССР был в состоянии первым направить космический корабль с задачей облететь Луну ”

Много лет назад, когда после высадки американцев была закрыта советская лунная программа, с тревожным письмом в политбюро ЦК КПСС обратился космонавт Алексей Леонов. Он полагал, что Америка оказалась на Луне первой не в силу технологического превосходства, а потому, что обладала более мощной и совершенной экономикой. При наших тогдашних технологических возможностях, по мнению Алексея Леонова, СССР был в состоянии первым направить космический корабль с задачей облететь Луну. Тем самым можно было бы обеспечить лидерство в гонке. У нас уже был построен и испытан космический корабль Л1 ("В полушаге от лунного города") в связке с ракетой "Протон". Она и сейчас эксплуатируется, заказы на нее по выведению на орбиту спутников поступают от разных стран.

В беспилотном варианте Л1 (официально именовавшийся "Зонд") трижды успешно облетал Луну и возвращался на Землю. Армстронг тогда был уверен, что Москва вот-вот отправит к Луне человека. В Центре подготовки космонавтов была сформирована специальная группа, усиленно занимавшаяся по программе "Луна". Но когда 14 января 1966 года в расцвете творческих сил безвременно ушел из жизни Сергей Королев, никто так и не взял на себя бремя ответственности.

Первые лунные слезы

80-летний юбилей в 2010 году отметил и полковник ВВС в отставке доктор наук Эдвин Олдрин. Это второй посланец Земли, ступивший на поверхность Луны, – на 20 минут позднее Армстронга. Олдрин родился 20 января 1930 года, окончил военную академию в Вест-Пойнте, участвовал в боевых действиях ВВС США в Корее, служил в Западной Германии. Свой первый космический полет совершил в ноябре 1966-го. Его именем назван кратер на Луне. В свои 89 Олдрин, после полета официально сменивший имя на семейное Базз, по-прежнему в отличной форме. Он вспоминает: "У меня тогда слезы стояли в глазах. Они не текли по щекам, как это бывает у людей на Земле, потому что гравитация была другая, а именно стояли в глазах. Мне приходилось постоянно моргать". К слову, девичья фамилия матери Олдрина – Мун (Moon), что по-английски значит "луна". Такое символическое совпадение.

Как-то один из сторонников теории лунного заговора публично обвинил Олдрина в том, что тот никогда не был на Луне. Да еще обозвал его трусом и лжецом. Недолго думая, 72-летний ветеран в ответ на оскорбления ловко нанес удар обидчику в челюсть.

Олдрин лично говорил с ним о необходимости полета, но не на Луну, а на Марс. По его мнению, пилотируемый полет туда мог бы состояться уже в 2019 году и даже раньше. Но бессмысленно, считает Олдрин, отправлять экспедицию на Марс на короткий срок, он уверен – покорители Марса должны остаться там навсегда, подобно первым переселенцам в Новый Свет. Это необходимо для сооружения долгосрочной базы и проведения более подробных исследований.

А обратиться лично к тогдашнему президенту Обаме Олдрина побудило принятое в феврале 2010 года хозяином Белого дома решение отказаться от лунной программы и глобальных проектов освоения космоса. Взамен предусматривалось, что NASA будет заниматься краткосрочными, более доступными по реализации миссиями, результаты которых проще внедрять в практику. Не все специалисты согласились с таким поворотом в космической программе США. Тот же руководитель NASA Чарльз Болден, официально не споря с Обамой, все же заявил, что главной целью возглавляемого им ведомства по-прежнему остается полет на Марс.

Что касается нынешнего главы американской администрации Дональда Трампа, то 4 июля 2019 года он пообещал, что скоро американцы вернутся на Луну.

Близок к 90-летию и третий участник лунной миссии – астронавт, бригадный генерал ВВС в отставке Майкл Коллинз. Он родился 31 ноября 1930 года в Риме. Окончил военную академию в Вест-Пойнте, а позднее – промышленный колледж вооруженных сил. Прошел курс разработки перспективных средств управления в Гарвардской школе бизнеса. В 1953 году получил квалификацию военного летчика. Служил в ВВС, занимался испытанием новых моделей боевых самолетов.

С октября 1962-го по май 1963 года проходил подготовку в аэрокосмической школе пилотов-исследователей ВВС на авиабазе "Эдвардс". В октябре 1963-го зачислен в отряд астронавтов, участвовал в двух пилотируемых полетах. Во время работы Армстронга и Олдрина на поверхности Луны Коллинз оставался на орбите в командном модуле. Он автор и соавтор книг "Первые на Луне", "Обуздавшие огонь", "Полет на Луну и в другие странные места", "Старт: История американской космонавтики".

Последняя миссия по программе "Аполлон" состоялась в 1972 году, а всего на Луне побывали 12 американских астронавтов. Но даже отойдя от активных дел в космической сфере, они в большинстве своем сохраняли и сохраняют авторитетный в социальном плане голос. К ним прислушиваются, с ними считаются.

Лагранж зовет

Что касается российских и совместных лунных проектов, то это отдельная тема. Как сообщалось, Россия, США и Япония планируют совместный полет в так называемую точку Лагранжа-2, находящуюся на обратной стороне Луны. Космический корабль в этой точке, как полагают ученые, будет удерживаться притяжением Земли и Луны и двигаться синхронно с нашим естественным спутником. Считается, что реализация полета в эту точку в будущем послужит основой для экспедиций на астероиды и другие планеты. Но пока это, конечно, дело далекой перспективы. Как бы то ни было, сегодня космическая наука и исследование околоземного пространства – дело не одной или двух-трех стран, а всего международного сообщества. Остается надеяться, что анализ долгого пути к Луне, успехи и неуспехи на лунной орбите послужат серьезным поводом для подъема всей отечественной космической отрасли, более ощутимой помощи ей со стороны государства.

Владимир Рощупкин, профессор Академии военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года