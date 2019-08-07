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07.08.2019
Военно-промышленный курьер

Призыв Лукашенко

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Источник изображения: Фото: adukar.by

Белоруссия приняла закон о борьбе с уклонистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал вызвавший споры проект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

Документ принят в целях поддержания постоянной боевой готовности вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе, прокомментировали в пресс-службе главы государства. Изменений в законодательстве требовали и объективные демографические проблемы – в республике существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан (в настоящее время 76 позиций), которые по праву не призываются на срочную военную службу или в резерв, является наибольшим и на постсоветском пространстве, и в сравнении со странами дальнего зарубежья.

“ Александр Лукашенко поручил проработать комплекс мер для повышения престижа срочной военной службы ”

Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Изменения коснулись продолжающих образование: для них вводится принцип одноразовости – перед переходом на следующую ступень необходимо отдать воинский долг. Также закон ограничивает принятие на государственную службу и в силовые структуры граждан, уклонившихся от призыва.

Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие распределение или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного сотрудника высшей квалификации за казенный счет (либо договором о целевой подготовке специалиста), при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее одного срока освобождаются от возмещения в республиканский или местный бюджеты средств, затраченных государством на обучение.

Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены. Одновременно глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.

Как отметила в связи с принятием документа в беседе с журналистами руководитель белорусского Комитета солдатских матерей Галина Чигринова, в республике до настоящего момента наблюдались явные переборы с тем, что служить приходилось не всем.

"Предложения, с которыми выступила я от имени нашей организации на первом офицерском собрании, реально воплощаются в жизнь. О том, что нужно повышение денежного довольствия, одеть парня, выдать какую-то сумму при демобилизации, чтобы мама не собирала деньги на одежду – все это по меньшей мере активно обсуждается. Я говорила о том, что нужны льготы при поступлении в вуз, то есть человек должен чувствовать признание того, что отдал долг Отечеству. Если армия нужна, значит, она должна быть боеспособной, а служба престижной".


Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года

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Страны
Белоруссия
Польша
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