Войти
07.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Челябинске посадят всех

711
0
+1
Источник изображения: Фото: google.com

У диспетчеров, летчиков и снегоуборочной техники станет меньше работы

Ростех приступает к серийному производству новых аэродромных радиолокационных систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов. Аппаратура будет производиться на челябинском радиозаводе "Полет".

Новое оборудование позволит с точностью определять отклонение самолета от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. Система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и обеспечит полный контроль захода на посадку воздушных судов любого типа, в том числе легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными комплексами, а также самолетов с отказом одной или нескольких бортовых систем.

“ Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток ”

Новая аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров и осуществлять их сопровождение. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает надежность и точность работы, а также упрощает ремонт.

"Старт серийного производства планируется в третьем квартале 2020 года", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Ранее госкорпорация сообщила о завершении сертификации нового аэродромного комплекса СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Говорилось, что он первый в мире, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка.

Челябинский радиозавод "Полет" – одно из ведущих предприятий страны по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации, а также в воздушно-космических силах. Системы, изготовленные здесь, установлены на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Кузнецов" и флагмане Северного флота "Петр Великий". Радиолокационным и навигационным оборудованием производства Ростеха оснащены более 160 аэродромов в 31 стране мира.

Строительство завода в Челябинске началось в 1949 году и уже в конце 1952-го было собрано первое изделие – маркерный радиомаяк МРМ-48"Сирень", предназначенный для отметки фиксированных точек на местности при заходе на посадку и снижении самолета, оборудованного соответствующим радиоприемным устройством. 31 декабря 1952-го стало официальным днем рождения радиозавода "Полет".


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Компании
Полет ЧРЗ
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
АФАР
СФ
Похожие новости
14.11.2018
Полярное хладнокровие: для Арктики создают незамерзающие физрастворы
20.03.2018
Российские ВМС истощены. К 2020 году останется всего 9 боеспособных кораблей
10.12.2014
Несколько "Бореев" и "Ясеней" по улучшенным проектам заложат на "Севмаше" в 2015 году
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году