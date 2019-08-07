В Челябинске посадят всех

У диспетчеров, летчиков и снегоуборочной техники станет меньше работы

Ростех приступает к серийному производству новых аэродромных радиолокационных систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов. Аппаратура будет производиться на челябинском радиозаводе "Полет".

Новое оборудование позволит с точностью определять отклонение самолета от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. Система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и обеспечит полный контроль захода на посадку воздушных судов любого типа, в том числе легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными комплексами, а также самолетов с отказом одной или нескольких бортовых систем.

“ Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток ”

Новая аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров и осуществлять их сопровождение. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает надежность и точность работы, а также упрощает ремонт.

"Старт серийного производства планируется в третьем квартале 2020 года", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Ранее госкорпорация сообщила о завершении сертификации нового аэродромного комплекса СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Говорилось, что он первый в мире, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка.

Челябинский радиозавод "Полет" – одно из ведущих предприятий страны по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации, а также в воздушно-космических силах. Системы, изготовленные здесь, установлены на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Кузнецов" и флагмане Северного флота "Петр Великий". Радиолокационным и навигационным оборудованием производства Ростеха оснащены более 160 аэродромов в 31 стране мира.

Строительство завода в Челябинске началось в 1949 году и уже в конце 1952-го было собрано первое изделие – маркерный радиомаяк МРМ-48"Сирень", предназначенный для отметки фиксированных точек на местности при заходе на посадку и снижении самолета, оборудованного соответствующим радиоприемным устройством. 31 декабря 1952-го стало официальным днем рождения радиозавода "Полет".

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года