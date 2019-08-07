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07.08.2019
Военно-промышленный курьер

На "Океанский щит" слетелись самолеты-разведчики

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Источник изображения: Фото: cdnvideo.ru

Новейшие российские корабли в центре мирового интереса

В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019": задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, более десяти тысяч военнослужащих.

Корветы Балтфлота отрабатывают в акватории совместное маневрирование, ставят радиоэлектронные помехи, проводят внутрикорабельные учения за живучесть. Экипажи "Бойкого", "Стерегущего" и "Стойкого" в морских полигонах во взаимодействии с экипажами четырех самолетов противолодочной авиации Тихоокеанского и Северного флотов Ил-38Н совершенствуются в поиске субмарин условного противника.

“ Масштабную программу модернизации флота поддерживает прагматичная фокусировка на эффективных кораблях ”

Как отметили в военном ведомстве России, основу группировки составили корабли и суда, участвовавшие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Оба эти события не остались незамеченными в мире. Над акваторией, кроме американских, английских и шведских самолетов-разведчиков, работу группировки двух отечественных флотов – Северного и Балтийского отслеживали истребители F-16 ВВС Польши. Американский журнал National Interest в репортаже из морской столицы России пишет, что на параде 28 июля показана вся мощь стремительно меняющегося ВМФ РФ, даже несмотря на то, что отсутствовали авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

По мнению журналистов, масштабную программу модернизации флота поддерживает прагматичная фокусировка на малых и эффективных кораблях, таких как новый корвет "Гремящий", дизельные подлодки "Кронштадт". Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов.


Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года

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