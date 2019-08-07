"Известия": в России разрабатывают проект подзарядки спутников на орбите

По оценкам экспертов успешное внедрение такой системы позволит продлить сроки службы спутников на орбите в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей за каждый спасенный аппарат

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского разрабатывают проект "космической бензоколонки", предусматривающий создание группировки спутников, которые будут подзаряжать аппараты на орбите. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

По замыслу разработчиков, группировка из нескольких десятков роботов-заправщиков будет преобразовывать энергию солнца и собирать отражаемый от поверхности планеты свет. Как пишет издание, прототипом таких изделий стала "классическая" летающая тарелка, в верхней и нижней полусферах которой размещены солнечные батареи и фотоэлектрические модули. С помощью импульсного зарядного устройства аппарат способен мгновенно накапливать заряд электричества и так же быстро перенаправлять его потребителю. Отмечается, что разрабатываемый проект рассчитан на обеспечение бесперебойной работы малых космических аппаратов COSPAS-SARSAT - международной поисково-спасательной системы, - а также спутников - ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.

"Наша идея позволяет увеличить энерговооруженность спутников, находящихся на теневом участке орбиты, где нет солнечного света, а также в ситуациях, когда запаса электроэнергии не хватит для выполнения целевых задач. То есть фактически предотвратить потерю аппарата", - рассказал "Известиям" начальник кафедры бортового электрооборудования и энергетических систем академии им. А. Ф. Можайского полковник Дмитрий Каргу. Он добавил, что проект уже внесен на рассмотрение Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России.

По оценкам экспертов, которые приводит издание, успешное внедрение такой системы позволит продлить сроки службы спутников на орбите в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей за каждый спасенный аппарат. Кроме того, наличие роботов-заправщиков на орбите даст возможность снизить вес космических летательных аппаратов за счет ликвидации дополнительных аккумуляторов.