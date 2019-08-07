"Маркер" стреляет, скучая по "Федору"

Челябинская робототехника поднимается до космических высот

В конце августа космический корабль "Союз МС-14" должен доставить на борт МКС "Федора" – робота, разработанного магнитогорским НПО "Андроидная техника".

“ "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа ”

Перед полетом он был серьезно доработан и сейчас доставлен на Байконур, где проходит последние испытания. На МКС робот пробудет около двух недель, после чего возвратится на Землю. В космосе ему предстоит поддерживать связь с наземными службами навигации. Управлять андроидом на орбите предстоит космонавту Александру Скворцову, прошедшему обучение взаимодействию с роботом на Земле.

Но "Федором" челябинские робоновости не исчерпываются. На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершил ходовые испытания "Маркер" на гусеничной автономной платформе. В конце июля машина начала отрабатывать стрельбу, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в Фонде перспективных исследований. Боевой "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Это совместный проект научно-производственного объединения "Андроидная техника", разработавшего "Федора", и Фонда перспективных исследований.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года