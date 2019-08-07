"Маркер" стреляет, скучая по "Федору"
Челябинская робототехника поднимается до космических высот
В конце августа космический корабль "Союз МС-14" должен доставить на борт МКС "Федора" – робота, разработанного магнитогорским НПО "Андроидная техника".
“ "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа ”
Перед полетом он был серьезно доработан и сейчас доставлен на Байконур, где проходит последние испытания. На МКС робот пробудет около двух недель, после чего возвратится на Землю. В космосе ему предстоит поддерживать связь с наземными службами навигации. Управлять андроидом на орбите предстоит космонавту Александру Скворцову, прошедшему обучение взаимодействию с роботом на Земле.
Но "Федором" челябинские робоновости не исчерпываются. На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершил ходовые испытания "Маркер" на гусеничной автономной платформе. В конце июля машина начала отрабатывать стрельбу, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в Фонде перспективных исследований. Боевой "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Это совместный проект научно-производственного объединения "Андроидная техника", разработавшего "Федора", и Фонда перспективных исследований.
Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года
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Исходя из анализа фразы в статье: "...Управлять андроидом на орбите предстоит космонавту Александру Скворцову, прошедшему обучение взаимодействию с роботом на Земле", можно считать, что современные, отправляемы в космос "РОБОТЫ" это не что иное как телеуправляемые технические системы, но не роботы?
Под термином "РОБОТ" в робототехнике понимаются технические системы, обладающие искусственным интеллектом, которые в своих действиях не только воспроизводят двигательные и интеллектуальные функции человека, но и способные самостоятельно принимать решения на те или иные действия и выполнять их без вмешательства человека.
станки роботы тоже обладают ИИ и могут самостоятельно принимать решения ?
ЗЫ слово робот пошло емнип из произведений Чапека и переводилось ка работник (робот от слова работать), а не мыслитель .
и почитайте определение слова робот . там работа по заложенной программе и есть даже упоминание телеуправления .