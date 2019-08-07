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07.08.2019
Интерфакс-АВН

США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

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Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана.

Гонконг. 6 августа. ИНТЕРФАКС - США продолжают следить за ситуацией после того, как КНДР осуществила свой четвертый запуск снарядов менее чем за две недели, заявил "Ренхап" высокопоставленный чиновник американского правительства.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал чиновник агентству на условиях анонимности.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда у своего восточного побережья рано утром во вторник.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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