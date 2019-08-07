Стахановцы рыночной экономики

В поисках потерянного качества стоит вернуться в СССР

В плановой советской экономике законы неуклонного повышения качества и экономии времени не действовали, утверждают современные СМИ, – не было конкуренции. Так же часто говорится о низком уровне жизни населения СССР (надо полагать, сейчас он на порядок выше).

Основными причинами отставания авторы полагают коммунистическую идеологию, основанную на жестком госрегулировании и всеобщем контроле, на отсутствии свободы слова, предпринимательства и прочих вольностей, приоритет государственной собственности, централизованное планирование деятельности на всех уровнях управления, исключающее инициативу работника и гражданина как движущую силу развития общества.

Рыночная же экономика характеризуется либеральными авторами самым восторженным образом. Дескать, ее эффективность в два-три раза выше плановой, а движущей силой развития служит конкуренция, регулируемая государством. И потому на всемирной доске почета – Скандинавия, Канада, Япония, Австрия, Швейцария и, конечно, США. Страны с отлаженным механизмом регулируемой рыночной экономики.

После развала СССР прошло почти 30 лет. Есть смысл оценить "достижения" рыночного этапа развития России, унаследовавшей основной потенциал великой страны.

Качественное бесправие

Повседневная жизнь и состояние отечественной промышленности, конкурентоспособность продукции, даже оборонной, говорят о том, что гордиться достижениями рыночной экономики пока не приходится, а советский опыт руководства и управления народным хозяйством с его плановым характером становится все более привлекательным и, что самое главное, понятным и эффективным. А перенимаемое с Запада, как оказалось, слабо приживается на нашей почве.

“ Зарплата 10–12 тысяч рублей в месяц считается хорошей, притом что цены на продукты как в Москве ”

Продукция военного назначения, которая ныне преподносится как достижение современной России, создавалась еще в 80-х при плановой централизованной экономике. Мне довелось бывать на международных выставках авиакосмической техники в Жуковском в 1993 и 1995 годах. Там представляли перспективные модели, которые пошли в массовое производство. Далось это благодаря громадным трудам руководителей и коллективов предприятий, уцелевших после развала ОПК, и продаже наших передовых ВВТ за рубеж. То есть плавного перехода от экономики советского периода к рыночной не случилось, зато были созданы невыносимые условия для деятельности оборонпрома в надежде на то, что заводы окончательно разорятся и развалятся.

Эти проблемы не преодолены, в стране по-прежнему нет программы перехода экономики к рыночным механизмам с участием государства. Власти в это дело не вмешиваются.

А стоило бы проанализировать деятельность после 1991 года и сделать выводы, провести коррекцию, дабы не повторять ошибок и окончательно вытянуть из трясины и ОПК, и предприятия, нацеленные на выпуск гражданской продукции. Почему в капиталистической России граждане в большинстве своем спустя 28 лет после начала рыночных реформ не видят реальных улучшений в качестве жизни, балансируют на грани выживания?

В моем родном Ейске в результате не осталось ни одного реально работающего и прибыльного предприятия. Закрыты не только крупные с численностью от одной до трех тысяч человек (для города с населением 80 тысяч жителей), но и мясоперерабатывающий, молочный заводы, исчезли плодоовощные хозяйства. Остались курортный сектор (эффективно работающий только летом) и морской порт. Зарплата 10–12 тысяч рублей в месяц считается хорошей, а цены на продукты в супермаркетах как в Москве.

При разборе высказываний ученых мужей о низкой эффективности хозяйствования в СССР сразу бросается в глаза поверхностный анализ причин экономических проблем и то, что все мажется черной краской.

Сейчас модно упоминать по поводу и без него стратегический и инновационный менеджмент, менеджмент качества. Анализ уровня руководства и управления в СССР соответствовал требованиям, принципам и методам международных стандартов ИСО 9000, ЕН 9100. Да и эти требования к СМК были разработаны на основе советского опыта: КС УКП, КАНАРСПИ, НОТ.

В СССР наряду с плановой экономикой существовала и рыночная – в форме полного и неполного хозрасчета. И заводы имели больше свободы, нежели нынешние, входящие в интегрированные структуры, такие как "Вертолеты России", ОАК, КРЭТ, "Технодинамика" и, конечно же, Ростех.

Фактически предприятия ОПК, вошедшие в госкорпорацию, теряют всякую экономическую самостоятельность, утрачивают возможность принимать стратегические и оперативные решения. Такие процессы, как маркетинг, закупки, продажи, инвестиции, инновации и бюджетирование, целиком находятся под силовым регулированием управляющих структур госкорпораций.

Если на советских предприятиях первый руководитель был полновластным хозяином, а администраторы среднего звена отчитывались только основными результатами деятельности (имея возможность самостоятельно организовывать работу цеха, использовать выделенные денежные фонды), то сегодня даже генеральный директор производственной компании, включенной в ИС, всего этого лишен. Стратегические вопросы решаются наверху. Заявки предприятий на обеспечение ресурсами удовлетворяются не более чем на 50 процентов. Даже выбор поставщиков или смежников идет через специализированные подразделения управляющих организаций. Но отвечать за закупаемую продукцию, качество и количество приходится самим предприятиям.

В советский период не только руководители имели большую возможность управлять производственными процессами (но с них и спрашивали соответственно). Трудовые коллективы гораздо активнее и глубже вовлекались в деятельность предприятия, были заинтересованы в результатах (не являясь акционерами или совладельцами). Любой тогдашний работник имел намного больше прав, чем нынешний. Каждый мог выдвигать предложения, претензии и отстаивать их в любой инстанции. Сейчас же несогласного, недовольного не составляет труда уволить или создать ему такие условия, что сам уйдет. Это наблюдается повсеместно. Обращаться в судебные инстанции затратно, чаще всего и бесполезно.

Запад упрекал СССР в нарушении прав человека, что имело место в отношении отдельных граждан, несогласных с политикой властей. Однако в целом она была направлена на удовлетворение потребностей широких масс трудящихся. В нынешней России большинство граждан лишены прав в части здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, трудоустройства, волеизъявления, объективного судопроизводства.

Свою недостаточную компетентность нынешние топ-менеджеры во власти и государственных интегрированных структурах скрывают за ширмой из силовых и охранных инстанций, строгим пропускным режимом, правилами корпоративной этики, ограничением доступа рядовых работников к высшему руководству, плотными рядами секретарей и референтов. Фактически исчезли дни и часы приемы руководителей УО ИС, а обращаться с жалобами – непозволительная роскошь (такой процедуры в ИС в принципе нет, как и профсоюзов).

Призрак конкуренции

Если коротко, то конкуренции в современной России нет ни в каких формах. Правда, в этом преуспевает шоу-бизнес, но он не влияет на экономическое развитие страны. Взаимоотношения между государственными и коммерческими структурами заключаются в коррупции.

В СССР была регулируемая государством конкуренция в форме соревнований между предприятиями, отраслями и, конечно, работниками в трудовых коллективах. Стахановское движение подхватили во всем народном хозяйстве. Это была эффективная форма вовлечения граждан страны в развитие общества, увеличение его производительных сил и потенциала. Конечно, мог присутствовать элемент формализма, но то, что соревнование давало существенное увеличение производительности труда, бесспорно.

“ Созданный Советским Союзом запас мирного времени, судя по всему, заканчивается ”

Можно вспомнить, сколько в ОПК СССР создавалось опытных конструкторских бюро по каждой тематике. Так, техзадания на разработку новых самолетов получали, как правило, два-три ОКБ. Даже после разработки и запуска в серию осваивалось не менее двух моделей ЛА, чтобы исключить риски отсутствия передового вооружения. Не все получалось оперативно и гладко, но это уже другой вопрос.

Нынче налицо планомерное недофинансирование ОКБ и их сокращение. МВЗ им. Миля и "Камов" под лозунгом "оптимизации" фактически объединены. При этом ликвидирована большая производственная площадка в Люберцах. Ее теперь застраивают жилыми домами. Возникает вопрос: что для нынешней России важнее – экономический потенциал и оборонная мощь или доходы генералов от стройиндустрии?

В 2008 году продано историческое для вертолетной авиации здание ОКБ на Сокольническом Валу, которое создавал выдающийся генконструктор Михаил Миль, само ОКБ переселено на территорию опытного производства. А на производственной площадке АО "МВЗ им. Миля", все там же, в Люберцах (станция Панки), очень хорошо расположилась итало-российская компания, уже 10 лет поставляющая на наш рынок вертолеты AW-139. Совместная деятельность заключается, вероятно, не столько в обмене опытом и знаниями, сколько в распределении доходов. Под крылом "Вертолетов России" пригрелись явные конкуренты. В перспективе надо ожидать, что ОКБ покинут исторические места, будут ликвидированы или переведены в филиалы на серийных предприятиях отрасли (например в кластер вертолетостроения в Батайске).

Сейчас стала очень популярной тема конкурентного качества, в том числе в ОПК. Но продукция отечественной "оборонки" может конкурировать только с иностранными изделиями, в интегрированных отраслевых структурах состязательность исключена по определению.

Даже в малом бизнесе, на рынках сельхозпродуктов фактически отсутствует конкуренция, что мы ежедневно наблюдаем, вступая в товарно-денежные отношения с "независимыми" продавцами и производителями. "Невидимая рука рынка" делает цены на однотипные товары строго равными вне зависимости от места их производства, закупочной оптовой цены и даже от качества. Конкуренция здесь, безусловно, существует, но, к сожалению, криминального характера, а это уже другая история, из которой наше общество и государство не извлекают ровным счетом ничего. Не получит денег на развитие и фермер, вынужденный продавать перекупщикам свой товар по бросовой цене, не будет удовлетворен и потребитель, переплативший за продукт, стоимость которого включает административную ренту и содержание охранных структур. Почти такие же схемы действуют и в других секторах российской экономики.

Не лучше обстоят дела в промышленности, в практике закупок материалов и комплектующих, хоть там на каждом шагу существует контроль со стороны заказчика в виде ВП МО РФ. Особенности здесь заключаются в зарегулированности процедур и невозможности выбрать нужную конкретному предприятию продукцию с оптимальным соотношением цены и качества. Так называемые тендеры и конкурсы при всей их сложности создают больше возможностей для победы неэффективных компаний с более низкой ценой (так называемой начальной максимальной ценой) и соответствующим качеством.

Характерный пример – "российский" лайнер SSJ 100. О нем на этапе создания говорили как об инновационном изделии, государство вбухало кучу денег, хотя работы выполняла коммерческая фирма под руководством ОАК. Более 80 процентов комплектующих лайнера от зарубежных фирм (вся авионика, топливная система, управление и жизнеобеспечение ЛА, электроснабжение и противопожарное оборудование). Отечественные компании не смогли пробиться в поставщики. Если назвать вещи просто, то это полное овладение российским рынком иностранными производителями при лоббировании их интересов прежним руководством ОАК и курировавшими отрасль чиновниками.

Теперь после ряда авиационных происшествий с "Суперджетом" выясняется еще более неприглядная картина: самолет имеет существенные конструктивно-производственные недостатки.

Возникают естественные и достаточно неприятные вопросы. Откуда в таком случае возьмется конкурентное качество у отечественных товаров, тем более для зарубежных покупателей? Есть ли у российских производителей средства для инновационного развития?

Ответ напрашивается однозначный – нет. Вывод: в нынешней России отсутствует то, ради чего разваливали СССР, – рыночная экономика с элементами в том числе конкуренции товаров и услуг, что должно было бы на 28-м году реформ существенно повысить уровень жизни в стране. Люди это понимают, и поэтому в обществе все охотнее вспоминают о советском периоде. При всех отрицательных факторах, свойственных первой в мире стране социализма, находившейся в окружении высокоразвитых государств с передовым капиталистическим укладом экономики и готовившейся постоянно к войне, чтобы защищать свои рубежи от "передовых цивилизаций", в том числе гитлеровской Германии, империалистической Японии.

А результаты достижений СССР и сейчас налицо: с 1945 года и по сию пору страна живет в мире, если не считать грубой и некомпетентной политики в отношении своих же регионов и соседних дружественных государств в 80 и 90-х годах ХХ столетия. Но этот запас мирного времени, судя по симптомам, заканчивается, или его уже совсем не осталось. Очень не хочется, чтобы для современников повторился 1941-й год и нынешнее поколение молодежи, наши дети и внуки, жизнью ответили за последствия "рыночных" реформ.

Заголовок газетной версии – "Потерянный "Знак качества".

Продолжение темы – "Стоп-менеджеры".

Сергей Дорохов, директор Центра научных исследований АНО "Военный регистр"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года