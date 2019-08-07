Эффективная штурмовая винтовка для подразделений антитеррора

Полковник израильского спецназа вложил в разработку личный боевой опыт

Двуствольная штурмовая винтовка Olin/Winchester SALVO Assault Riffle, прочие схожие образцы конструкторской мысли так и не нашли применения на поле боя. Однако идея создать гарантированно убойное оружие не умерла.

Битву при Азенкуре выиграли английские лучники – они стреляли более метко и главное – быстрее, нежели французские. За несколько минут три первых отряда тяжеловооруженных рыцарей были уничтожены почти полностью. Выбив главный козырь маршала Бустико и коннетабля Шарля д’Альбре, англичане одержали сокрушительную победу, потеряв десятки бойцов, тогда как у французов потери исчислялись тысячами.

Однако стрелковое оружие совершенствовалось, со временем лук уступил первенство огневому бою. Мушкеты, винтовки, автоматы...

Подводя итоги Второй мировой, американские генералы пришли к выводу, что эффективность стрелкового оружия требуется повысить как минимум двукратно. Исследования показали – на дистанции 40 метров в боевых условиях стрелок из М16А2 в цель попадает стопроцентно. А с двухсот и более метров эффективность падает десятикратно. Повысить вероятность точного попадания на дистанциях боя – задача, поставленная Пентагоном перед оружейниками.

“ Двуствольная штурмовая винтовка успешно поражает цель, пробивая бронежилет ”

Работы конструкторов по программам SALVO, SPIW, ACR ("ВПК", № 29, 2019) длились годами, сжирали деньги, но результаты оказались неутешительными. Ни двуствольная штурмовая винтовка Olin/Winchester SALVO Assault Riffle, ни созданный конструкторами Спрингфилдского арсенала автомат Springfield Armory SPIW, ни прочие схожие образцы конструкторской мысли так и не нашли применения на поле боя, навсегда оставшись оружейной экзотикой. И в СССР созданные Германом Коробовым, Сергеем Симоновым, Петром Ткачевым скорострельные автоматы тоже пополнили лишь музейные арсеналы. Относительно удачливыми оказались израильтяне. Они выпускают, пусть и малыми сериями, двуствольную штурмовую винтовку Gilboa Snake.

В 2012 году на оружейной выставке в Париже компания Silver Shadow из Ор-Йехуда выставила образец на основе М16/AP-15, спаренный из двух автоматических винтовок калибра 5,56х45 миллиметра под шифром Gilboa Snake ("Змея Гильбоа"). Один из директоров фирмы подполковник Амос Голан долгие годы служил в элитных подразделениях антитеррора Израиля, был командиром знаменитого отряда "Дувдеван". В разработку вложен накопленный боевой опыт.

Silver Shadow радикально модернизировала штатную винтовку ЦАХАЛ М16. Оружейники переделали всю затворную конструкцию, устранили довольно сложную и капризную систему автоматики. Схему поршневой группы, которая сильно облегчила чистку газоотводного узла, что весьма важно в условиях Израиля, компания защитила патентом.

Gilboa Snake получила расширенную ствольную коробку из высокопрочного алюминиевого сплава 7075-Т6, с ней соединены два параллельных с расстоянием 30 миллиметров ствола с хромированными каналами длиной по 241 миллиметру. Управляет стрельбой единый УСМ, поочередно воспламеняющий капсюли патронов, поэтому стрельба ведется сначала из левого, затем из правого ствола. Пули покидают его не одновременно, а с короткой фиксированной задержкой. Можно стрелять очередями или залпами по два выстрела. Боепитание из стандартных магазинов на 30 патронов каждый. Длина с выдвинутым прикладом – 800 миллиметров, со сложенным – 495.

"Змея Гильбоа" создана только для сил специального назначения и применяется в штурмовых операциях. Оружие компактно, вместе с тем имеет высокую огневую мощь и эффективность. По данным экспертов, автомат может с успехом использоваться на поражение цели в бронежилете или за бронестеклом – одновременное попадание сразу двух пуль повышает шансы пробить даже серьезную защиту.

По данным портала Israel Defense, винтовка Gilboa Snake пользуется повышенным вниманием специалистов, у нее большой клиентский "лист ожидания".

Заголовок газетной версии – "Двуглавая "Змея Гильбоа".

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года