Кто бросит вызов "Боингу" с "Эрбасом"

Облик авиастроителя 2053 года формируется сегодня

Кластерная модель взаимодействия вузов, научных организаций и предприятий интегрирует ключевые компетенции, необходимые для подготовки специалистов высокотехнологичных отраслей.

Окончание. Начало читайте в статье "Почем кадры для "Боинга".

Пример матрицы участников кластера: вузы, отраслевые НИИ, НИИ Министерства обороны, серийные заводы, КБ, НИИ РАН, авиакомпании. Взаимодействие регулируется системным интегратором. Разная межведомственная подчиненность в отличие от советской модели не позволяет выступать в его роли работодателю.

Головной вуз как системный интегратор характеризуется нейтральностью для всех участников образовательного процесса и для большинства из них предпочтителен.

Сети компетенций

Место кластера в структуре основных образовательных программ характеризуется вариационной частью. В специалитете ее объем составляет 15 процентов, в бакалавриате – 50 процентов, а в магистратуре – 70 процентов. Этот факт однозначно показывает, что для кластерной модели образования именно последняя дает возможность гибкого реагирования на запросы и вызовы времени.

Еще одна развилка, логично вытекающая из кластерной модели образования, – сетевая кафедра. Это организационная структура, имеющая в составе головную кафедру в метрополии, методически и кадрово зависимые от нее кафедры в филиалах университета и, наконец, базовые кафедры того же профиля, реализующие программы прикладного характера. Головная обеспечивает незыблемость научной школы посредством разработки основных образовательных программ, унификации учебно-методических комплексов и состоит, как правило, из штатных сотрудников университета. Базовая обеспечивает мобильное реагирование на изменение технологической платформы и состоит преимущественно из совместителей с большим практическим опытом. В первом случае это коллектив от 50 до 100 человек: около 20–30 ППС, 20 аспирантов и 20 научных сотрудников. Во втором – 5–10 ППС.

В законе "Об образовании в РФ" прописаны сетевые формы. Однако отсутствие нормативной базы сдерживает обучение по этой схеме.

Основная дебютная идея сетевой кафедры – сохранение единой учебно-научно-методической базы метрополии при реализации образовательных программ на базовых кафедрах, использующих инфраструктуру и кадровый потенциал головных НИИ, ОКБ и т. д. Взаимное обогащение головной и базовых кафедр, находящихся в диалектическом единстве и противоречии, обеспечивает устойчивость развития сетевой модели в целом. Однако деятельность базовых кафедр существенно ограничена лицензионными требованиями к ведению образовательного процесса. Другими словами, его вынос на территорию предприятия возможен лишь при наличии у организации соответствующей лицензии как по адресам, так и по программам обучения. Альтернатива – проведение специализированной подготовки студентов на предприятиях в ходе практики и дипломного проектирования на конкретных рабочих местах. Решением проблемы могло бы стать разделение лицензионных требований, а значит, и бланков. Одна форма выдается на адреса осуществления образовательного процесса, другая – на учебные программы. Вузы при этом будут иметь два бланка лицензий – на право ведения образовательной деятельности и по адресам ее осуществления и по программам. А базовым организациям достаточно иметь лицензию первого образца.

Ключевые факторы инновационности университета:

1. Способность образовательного учреждения к международной кооперации.

2. Кластерная модель взаимодействия с работодателем НИИ – промышленность – вуз.

3. Непрерывная модель НПО-СПО-ВПО-ДПО.

4. Объектно ориентированная образовательная парадигма.

5. Подготовка образовательного пространства со стадии профориентационного взаимодействия с абитуриентом.

Университет нового типа – проектный, для подготовки команд людей, способных к новым видам деятельности:

мыслить за пределами существующих общепринятых представлений;

решать задачи, до сих пор не имевшие решения;

действовать практично, беря на себя ответственность за проект и команду в ситуации неопределенности, ограниченности ресурсов и персонального риска;

доказывать свою эффективность реальными достижениями и результатами.

Развитие технологий аэрокосмического комплекса требует подготовки кадров, обладающих опережающими компетенциями, синтез которых является реинновационной задачей.

Характерной чертой аэрокосмического образования является его объектно ориентированная обусловленность, что во главу угла ставит взаимную ответственность университета и работодателя за подготовку кадров заданного уровня и стоимости в определенный срок и с набором востребованных компетенций.

Кадровый прогноз

Технологическое обновление прикладного информационного обеспечения раз в полтора-два года требует прогноза развития компетенций. Характерным примером является развитие аддитивных технологий (АТ). Еще вчера было трудно предсказать их появление, а сегодня трехмерные принтеры доступны школьникам и домохозяйкам.

Возможности оборудования ("жесткие" ограничения по габаритам рабочей зоны) позволяют создавать летательные аппараты с размахом крыла 1,2 метра, что особенно эффективно при конструировании аппаратов бипланно-тандемной аэродинамической балансировочной схемы, имеющих две и более несущих поверхностей. Это достигается путем рационального членения конструкции летательного аппарата на узлы и агрегаты и подробной проработкой стыковых узлов.

Один из вариантов внедрения таких подходов – создание на базе вузов центров компетенций и инжиниринговых центров. Где студенты, аспиранты и преподаватели совместно решают актуальные задачи. Пример деятельности такого центра хорошо иллюстрируется работами в области авиации.

Разработка методов синтеза опережающих компетенций – интересная и своевременная задача. Подходов может быть много и разных.

Например, метод экспертных оценок. Опрос ученых, промышленников и т. д. и на их базе выработка проектных решений по наполнению и срокам реализации компетентностной модели.

Матрично-топологический метод требует выявления прорывных технологий, прогноза открытий и на их базе синтеза новых компетенций, которые будут востребованы, например, в 2053 году. Так, ОАК ставит задачей к 2025 году стать третьим авиационным центром в мире.

Осознание, синтез и владение новыми компетенциями, необходимыми в будущем для решения поставленных отраслью задач, происходит, по мнению экспертов, на базе уже известных специальных профессиональных компетенций (СПК).

Для примера приведем пять.

СПК-1: владение методами аэродинамического проектирования летательных аппаратов.

СПК-2: разработка авиационных конструкций в соответствии с требованиями технологии опытного и серийного производства.

СПК-3: владение методами расчета летно-технических и взлетно-посадочных характеристик летательных аппаратов, а также методиками исследования устойчивости и управляемости на базе систем компьютерного моделирования.

СПК-4: разработка методов сквозного проектирования летательного аппарата.

СПК-5: разработка электронного макета летательного аппарата и его составных частей.

В Национальном плане развития авиационной техники (форсайт) сформулированы предложения по перспективным компетенциям авиастроительной отрасли и возможным вариантам решений построения для них образовательных программ. Рассмотрим приоритеты в создании инновационных технологий для авиационной техники. Для гражданской авиации: безопасность полета, экология (шум, эмиссия СО2), авиационная безопасность, мобильность и т. д. Для военной авиации: незаметность, сверхзвуковая крейсерская скорость полета, сверхманевренность, сверхкороткий взлет и посадка, автоматизация + роботизация, гиперзвуковой полет и т. д.

Задача – построить учебный план так, чтобы кратчайшим путем консолидировать компетенции, взяв их там, где они уже есть или в силу развития науки и техники имеются предпосылки к их зарождению.

Опыт различных работодателей аэрокосмической промышленности, обобщенный на учебно-научно-производственной платформе МАИ, позволяет говорить об оригинальной технологии гибкого реагирования на вызовы по формированию уникальных компетенций.

Роль корпораций как ключевых работодателей может быть по функционалу реализована в качестве регулятора системного интегратора. Обеспечивая надзор и контроль качества подготовки специалистов, уровня их компетенций по конечному результату либо по ключевой компетенции, привлекая экспертное сообщество, регулятор может эффективно влиять на вузы посредством заказа мест целевого приема в контрольных цифрах.

В отечественной практике гарантией качества образования для наукоемкого машиностроения является интеграция фундаментальной и отраслевой науки, проектантов и эксплуатантов на базе единых профессиональных и образовательных стандартов.

Вывод: объектно ориентированный и проектно-командный методы ключевые в подготовке инженерных кадров.

Михаил Куприков, профессор МАИ, академик АВН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года