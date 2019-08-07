Евросоюз раньше России показал свое "Государево око"

10 июля в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе (Бельгия) состоялась демонстрация возможностей европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS), позволяющей практически в режиме реального времени, используя спутниковые данные, отслеживать, в частности, перемещения морского транспорта и разливы нефти, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Присутствующие на мероприятии делегаты могли наблюдать за работой сотрудников Европейского агентства морской безопасности, которые изучали изображения, полученные несколько секунд назад спутником Sentinel-1B. В пресс-релизе ЕКА отмечается, что анализ снимков судов, находящихся в Атлантическом океане у берегов Французской Гвианы на территории общей площадью около 60 тысяч квадратных километров (в два раза больше территории Бельгии), потребовал 20 минут и не обнаружил разливов нефтепродуктов.

В сообщении организации отмечается, что отличительной особенностью EDRS является использование лазеров, без которых космические аппараты (КА), задействованные в системе, способны передать информацию лишь находящимся в прямой видимости наземным станциям со средней периодичностью каждые полтора часа.

Среди приоритетов EDRS, создание которой находится в ведении компании Airbus и ЕКА, входит внедрение современных технологий, поиск партнеров в США и Японии и расширение системы на глобальном уровне с ее последующей коммерциализацией.

В январе глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.

Первым КА, оснащенным лазерным терминалом EDRS, стал Eutelsat 9B, запущенный 29 января 2016 года с космодрома Байконур российской ракетой "Протон-М". Второй спутник системы планируется отправить на геостационарную орбиту 6 августа 2019 года с космодрома Куру носителем Ariane 5. Третий — в 2025 году.