Войти
07.08.2019
Lenta.ru

Евросоюз раньше России показал свое "Государево око"

776
0
0
Источник изображения: Фото: European Space Agency

10 июля в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе (Бельгия) состоялась демонстрация возможностей европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS), позволяющей практически в режиме реального времени, используя спутниковые данные, отслеживать, в частности, перемещения морского транспорта и разливы нефти, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Присутствующие на мероприятии делегаты могли наблюдать за работой сотрудников Европейского агентства морской безопасности, которые изучали изображения, полученные несколько секунд назад спутником Sentinel-1B. В пресс-релизе ЕКА отмечается, что анализ снимков судов, находящихся в Атлантическом океане у берегов Французской Гвианы на территории общей площадью около 60 тысяч квадратных километров (в два раза больше территории Бельгии), потребовал 20 минут и не обнаружил разливов нефтепродуктов.

В сообщении организации отмечается, что отличительной особенностью EDRS является использование лазеров, без которых космические аппараты (КА), задействованные в системе, способны передать информацию лишь находящимся в прямой видимости наземным станциям со средней периодичностью каждые полтора часа.

Среди приоритетов EDRS, создание которой находится в ведении компании Airbus и ЕКА, входит внедрение современных технологий, поиск партнеров в США и Японии и расширение системы на глобальном уровне с ее последующей коммерциализацией.

В январе глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.

Первым КА, оснащенным лазерным терминалом EDRS, стал Eutelsat 9B, запущенный 29 января 2016 года с космодрома Байконур российской ракетой "Протон-М". Второй спутник системы планируется отправить на геостационарную орбиту 6 августа 2019 года с космодрома Куру носителем Ariane 5. Третий — в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Гвиана
Россия
США
Франция
Япония
Продукция
Ariane-5 РН
Протон-(К)М
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
Байконур
Евросоюз
Похожие новости
28.12.2018
Русские потрошители
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
02.07.2010
Россия прощается с космосом
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 23:05
  • 9
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"