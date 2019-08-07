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07.08.2019
Известия.ru

Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Воздушно-космические силы России пополнятся "Супер Сухими". Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. "Супер Сухой" получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.

Воздушно-космические силы России пополнятся "Супер Сухими". Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. "Супер Сухой" получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.

Первые два Су-30СМ1, которые прибудут в войска, планируется использовать для испытаний и подготовки пилотов, уточнили источники "Известий". Уже в 2021-м на новейшие истребители перейдет одна из эскадрилий ВКС.

Модернизированные самолеты получили новые двигатели АЛ-41Ф1С — такие же, какими оснащаются сверхманевренные истребители Су-35. Этот двигатель имеет увеличенную силу тяги, а за счет ее управляемого вектора самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Кроме того, "Супер Сухие" стали и более экономными: у АЛ-41Ф1С в четыре раза больший ресурс, но топлива он расходует заметно меньше.

Еще одно нововведение — мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис". Она считается самой мощной бортовой РЛС в мире и способна засечь противника на расстоянии свыше 100 км.

— У модернизированного самолета увеличена крейсерская скорость, меньше расход топлива, увеличен срок полета. Но намного важнее, что теперь самолет унифицирован с Су-35 и это делает их ремонт проще и дешевле, — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — А новый радар сделает Су-30СМ1 эффективнее в любых боевых условиях. Именно от радара зависят все характеристики самолета как воздушного бойца.

В ходе модернизации самолеты получили также новые боеприпасы — в частности, теперь они могут нести на борту корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты "воздух-поверхность" Х-59МК2.

КАБ-250 имеет модульную конструкцию и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.

Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа "катер" или "корабль". В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу "выстрелил-забыл".

Истребитель Су-30СМ — последняя модификация самого массового серийного российского многоцелевого Су-30 поколения "4++". Это первая машина, обладающая сверхманевренностью. Эти качества истребитель получил благодаря высокоэффективной интегральной аэродинамической схеме планера, системе управления вектором тяги двигателей АЛ-31ФП, а также переднему горизонтальному оперению. Благодаря бортовой РЛС "Барс" пилот может применять оружие в маневренном полете на большой дальности. При этом одновременно атаковать одну воздушную и одну наземную цели.

Самолет способен применять весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". А без дозаправки и подвесных баков он может пролететь до 3 тыс. км.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
GBU-39
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
Барс
КАБ-250
Су-30
Су-35
Х-59
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6 комментариев
№1
07.08.2019 08:00
Цитата, q
Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.
Получается что основу истребительной авиации ВКС на ближайшие 10лет будут составлять СУ-30СМ1.
Значительное количество поставленных за рубеж Су-30 (а им вскоре потребуется модернизация) и сохраняющийся спрос подтверждают правильность выбранного пути.
А были бы наши "манагеры от МО" хоть чуточку прозорливее, то закупали бы начиная с 2011г
- по три эскадрильи Су-30СМ для ВКС
- по одной эскадрилье для морской авиации
Всего:48-50 ед. в год.
К 21г получили бы не "разносол", а стройные ВКС на единой универсальной платформе.

Су-34 и Су-35 должны были стать базой для отработки технологий, не более того...
Все преимущества этих машин можно было перенести на платформу СУ-30СМ.

С начала 20-х следовало просто перейти к массовым закупкам Су-57, хотя бы по стровому полку в год и плановой модернизации  480 ед. Су-30СМ1/2/3...
-1
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№2
07.08.2019 11:12
Цитата, статья
... меньше расход топлива, увеличен срок полета. ...
- русский языка, великое и могучее!
+3
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№3
07.08.2019 14:41
Цитата
Еще одно нововведение — мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис"
Офигеть "нововведение". Помнится индийцы несколько лет назад хотели на свои Су-30МКИ ставить АФАР "Жук-А" среди прочего и те самолёты должны были называться "Суперсухими". Но до сих пор не довели до ума АФАР??? "Суперсухими" теперь называется Су-30 с устаревшим ПФАР? Печаль :(

Из текста я не понял: это будут новые Су-30 делать такими? Или модернизировать те, что уже стоят на вооружении? Или и то, и другое?

Пора бы уже завязывать с производством новых Су-30 любой модификации - только модернизировать уже стоящие на вооружении. Пора бы уже перейти на производство только 5 поколения - Су-57.
+2
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№4
07.08.2019 15:03
а где про вертоллллёт? и не более 100 км а до 400.
0
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№5
07.08.2019 17:50
Цитата, Враг сообщ. №3
Пора бы уже завязывать с производством новых Су-30 любой модификации - только модернизировать уже стоящие на вооружении. Пора бы уже перейти на производство только 5 поколения - Су-57.
Ваши бы слова да Богу в уши...
0
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№6
07.08.2019 17:52
Цитата, Враг сообщ. №3
Но до сих пор не довели до ума АФАР???
Вероятно в РФ серьезный напряг с изготовлением ППМ или... Нет, не хочется думать что руководство ВКС настолько косно или витает в облаках (это я про надежды на РОФАР)
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