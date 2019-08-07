Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты

Воздушно-космические силы России пополнятся "Супер Сухими". Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. "Супер Сухой" получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.

Воздушно-космические силы России пополнятся "Супер Сухими". Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. "Супер Сухой" получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.

Первые два Су-30СМ1, которые прибудут в войска, планируется использовать для испытаний и подготовки пилотов, уточнили источники "Известий". Уже в 2021-м на новейшие истребители перейдет одна из эскадрилий ВКС.

Модернизированные самолеты получили новые двигатели АЛ-41Ф1С — такие же, какими оснащаются сверхманевренные истребители Су-35. Этот двигатель имеет увеличенную силу тяги, а за счет ее управляемого вектора самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Кроме того, "Супер Сухие" стали и более экономными: у АЛ-41Ф1С в четыре раза больший ресурс, но топлива он расходует заметно меньше.

Еще одно нововведение — мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис". Она считается самой мощной бортовой РЛС в мире и способна засечь противника на расстоянии свыше 100 км.

— У модернизированного самолета увеличена крейсерская скорость, меньше расход топлива, увеличен срок полета. Но намного важнее, что теперь самолет унифицирован с Су-35 и это делает их ремонт проще и дешевле, — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — А новый радар сделает Су-30СМ1 эффективнее в любых боевых условиях. Именно от радара зависят все характеристики самолета как воздушного бойца.

В ходе модернизации самолеты получили также новые боеприпасы — в частности, теперь они могут нести на борту корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты "воздух-поверхность" Х-59МК2.

КАБ-250 имеет модульную конструкцию и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.

Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа "катер" или "корабль". В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу "выстрелил-забыл".

Истребитель Су-30СМ — последняя модификация самого массового серийного российского многоцелевого Су-30 поколения "4++". Это первая машина, обладающая сверхманевренностью. Эти качества истребитель получил благодаря высокоэффективной интегральной аэродинамической схеме планера, системе управления вектором тяги двигателей АЛ-31ФП, а также переднему горизонтальному оперению. Благодаря бортовой РЛС "Барс" пилот может применять оружие в маневренном полете на большой дальности. При этом одновременно атаковать одну воздушную и одну наземную цели.

Самолет способен применять весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". А без дозаправки и подвесных баков он может пролететь до 3 тыс. км.