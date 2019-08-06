НАТО против СССР: генсек рассказал о расширении на восток

Столтенберг рассказал про расширение НАТО после холодной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО в течение 40 лет вел холодную войну в итоге добился своего: Советский Союз распался. Он также заявил, что Россию не должно заботить расширение Альянса на восток. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что военная инфраструктура НАТО движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к рубежам Альянса.

Блок НАТО в течение 40 лет вел холодную войну - успешно сдерживал СССР и в итоге добился своего: Советский Союз распался, об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне.

"НАТО 40 лет не выходил за пределы своей территории. За эти годы мы сделали только одно - сдерживали Советский Союз. Теперь эта задача выполнена. И мы осуществили ее очень успешно. Холодная война закончилась без единого выстрела и сохранением мира, несмотря на то, что у нас была сильная конфронтация", - пояснил генсек.

Далее один из присутствующих спросил Столтенберга по поводу расширения НАТО, поскольку во время распада Советского Союза президент СССР Михаил Горбачев получил заверения Запада в том, что Альянс не будет принимать новых членов.

"НАТО никогда не давало Горбачеву или другому советскому лидеру никаких гарантий, что в НАТО не будет новых членов. Сама идея того, что некоторые крупные союзники собирались дать такую гарантию, в некотором смысле нарушает наши основные принципы. России очень не нравится, что Латвия решила стать членом НАТО. И это старомодное мышление - о якобы праве больших держав решать, что могут делать маленькие соседи", - пояснил Столтенберг.

Впрочем, президент России Владимир Путин сомневается, что военный театр Европы представляет собой большой интерес для США, хотя НАТО и расширяет свои границы и увеличивает контингент у границ России. Об этом российский лидер сказал в интервью изданию Financial Times, которое дал накануне саммита G20 в Осаке.

Глава российского государства также отметил, что США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне и теперь точно так же вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав причиной тому Россию. Но Путин заверил, что на самом деле РФ никакой роли в этом не сыграла.

Об увеличении военного присутствия НАТО у российских границ президент говорил и в прошлом году. В августе он заявил, что

военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам.

По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ. К тому же он обратил внимание, что НАТО проводит множество учений около российских границ, передает НСН.

Стоит напомнить, что 25 лет назад, 22 июня 1994 года, Россия и НАТО сделали важный шаг навстречу друг другу. В Брюсселе было подписано соглашение "Партнерство во имя мира", которое выводило Москву и альянс на новый уровень прагматичного сотрудничества.

"Это партнерство создается как выражение совместной убежденности в том, что стабильность и безопасность в Евроатлантическом регионе может быть достигнута только путем сотрудничества и совместных действий", - говорилось в документе, подписанном с руководством НАТО тогдашним главой МИД России Андреем Козыревым.

В статье, посвященной подписанию документа, газета "Коммерсант" писала, что соглашением "подводится черта под историей послевоенной конфронтации двух блоков, не раз ставившей мир на грань катастрофы".

В этом была определенная доля истины - до первого расширения альянса еще было несколько лет. Москва стремилась к сотрудничеству с Западом. К тому же, партнерские отношения с альянсом к тому моменту уже заключила Украина.

Документ для того времени был достаточно революционным: Россия направляла своих военных в штаб-квартиру НАТО для поддержания связей с альянсом, а также отмечала готовность к проведению совместных учений с альянсом. Совместно с НАТО Россия участвовала в операции по поддержанию мира в Боснии - российский военный контингент был самым большим из стран, не входящих в альянс.

Партнерство было небесполезным - офицеры альянса и российской армии проводили совместные мероприятия, касающиеся борьбы с терроризмом, и даже небольшие военные учения.

В 2013 году в интервью "Газете.Ru" тогдашний замглавы НАТО Александр Вершбоу называл сотрудничество НАТО и России "продуктивным":

"Это хорошая база, но есть еще много, что можно сделать".

Интервью было опубликовано за год до государственного переворота в Киеве и референдума в Крыму, после которых отношения НАТО и России были заморожены, и ни о каком "партнерстве" уже нельзя было вести речь.

В настоящее время в российском офисе при НАТО нет даже постоянного представителя России - после отъезда в Москву Александра Грушко в январе 2018 года на эту должность никто не был назначен.

Рафаэль Фахрутдинов