Войти
06.08.2019
РИА Новости

В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"

823
0
-1
Спуск на воду атомного ледокола "Сибирь"
Спуск на воду атомного ледокола "Сибирь".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Керченский завод "Залив" претендует на получение от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом", заказа на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли и госкорпорации.

"Атомфлот" может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, сообщили источники. По словам одного из них, необходимо привести в соответствие срок окончания работ с завершением строительства ледоколов (2021 и 2022 годы для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал"). В настоящий момент атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе "Атомфлота" в Мурманске и в арендуемом доке в центре города, но они слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.

По данным издания, док входит в программу "Росатома" по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива - общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 миллиардов рублей, из которых 45 миллиардов должно выделить государство, остальные средства вложит "Росатом". По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 миллиарда рублей.

"Атомфлот" вел переговоры о строительстве дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной "Звездой" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), керченским "Заливом" (подконтролен "Ак Барс") и зарубежными верфями в Китае, Хорватии и Турции.

Основным претендентом на получение заказа в отрасли считают "Залив". Производственный и технический потенциал завода "позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности", на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков и восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям, сообщили представители "Залива". В ОСК заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. "Звезда" не ответила на запрос издания.

"Атомфлот" рассматривал разные варианты, в том числе строительство объекта с учетом будущего сверхмощного ледокола "Лидер" (на 120 МВт). Однако, по словам источников издания, док построят именно под ЛК-60. В дальнейшем может быть рассмотрено строительство сухого дока большего размера под "Лидер" или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Турция
Хорватия
Компании
ГАЗ Группа
Залив СЗ
ОСК
Росатом
Проекты
10510 Лидер
Ядерный щит
Похожие новости
29.09.2017
Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
18.08.2014
Глава "Росатомфлота": грузооборот Севморпути вырастет почти в семь раз
20.07.2011
На что Россия потратит военный бюджет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского