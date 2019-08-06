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06.08.2019
РИА Новости

Клинцевич назвал сроки и условия разработки в России РСМД

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. России понадобится не менее одного-двух лет для разработки ракет средней и меньшей дальности в случае получения информации о том, что США обладают такими ракетами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Обвинения американцев в том, что такими ракетами Россия уже располагает, абсолютно не состоятельны. На то, чтобы разработать ракеты такого класса, понадобится год, скорее два", - сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что РФ пойдёт на разработку таких ракет только в случае получения информации, что США начали производство этих ракет.

По словам сенатора, пока этого не произойдёт, рубежи России будут защищать ракеты морского базирования "Калибр".

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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Ядерный щит
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