С кем способна воевать белорусская армия?
Александр АЛЕСИН, военный обозреватель:
|Александр Алесин.
|Источник: www.belgazeta.by
— Беларусь не ставит перед собой задачу на кого-то нападать. Но вести оборонительные действия белорусская армия способна как минимум до прихода военной помощи главного союзника — России, что и предусматривает военная доктрина.
Беларусь в своем нынешнем состоянии никому не доставляет беспокойства. Поэтому нынешний статус-кво соседи и международное сообщество постараются сберечь, не допустив, чтобы Россия взяла под вооруженный контроль территорию Беларуси и нависла как глыба и над северными соседями, и над южными, а острием устремилась на Варшаву. Пусть в Москве говорят о фантастической боеспособности своей армии, но со всем миром они воевать не смогут — ни в военном отношении, ни тем более в экономическом.
Но самой главной потерей для России станет потеря лояльности белорусского народа. За годы независимости наши граждане привыкли к независимости страны, и несмотря на то, что к белорусской власти соседи относятся по-разному, к нашему союзнику, если он окажется «и не друг, и не враг, а так», отношение будет совершенно иным. Беларусь, которая является союзником России, которая не хочет допустить на свою территорию ни западных, ни восточных, ни южных вторжений, для России гораздо выгоднее как буфер, чем захваченная и контролируемая территория. Иначе придется бороться и с вооруженными выступлениями, и с саботажем. К тому же при захвате Беларуси больше никогда в добрые интеграционные устремления России на всем постсоветском пространстве никто не поверит.
Когда-то бывший министр обороны Леонид Мальцев сказал: армия существует для того, чтобы никогда не было войны, она должна своим видом и состоянием отпугивать потенциального противника, чтобы у потенциального противника и мысли не возникало о нападении. Армия должна выглядеть солидно не только для внутреннего потребления, но и на внешних рубежах.
Сергей МАРЦЕЛЕВ, политолог:
|Сергей Марцелев.
|Источник: www.belgazeta.by
— Белорусские вооруженные силы — это прежде всего бывший Белорусский военный округ, входивший в состав Советской армии. В его структуре с тех пор изменилось немного, да и задачи, увы, остались прежними. Численность военнослужащих составляет около 46 тыс., еще военные трудоустраивают 15 тыс. гражданских служащих. Самыми боеспособными соединениями наших ВС являются Силы специальных операций.
У кого белорусская армия с уверенностью может перехватить военную инициативу? Сравнивая ресурсные возможности, это страны Балтии, которых, однако, защищает ст. 5 Вашингтонского договора НАТО. Это же касается и Польши. Впрочем, оценивая численность и модернизацию армии, западная соседка справится с нами и в одиночку.
Украинский плацдарм наступающей белорусской армии тоже не по зубам. Не имеем шансов в противостоянии с РФ, увы. Тем более что ВС обоих государств связали договоры в рамках Союзного государства Беларуси и России, единая система ПВО, по периметру белорусской границы РФ сформировала ударные танковые соединения.
Обсуждать милитарные возможности Беларуси вне контекста ОДКБ и Союзного государства сегодня не имеет смысла. А иной концепции нынешнее военно-политическое руководство не видит даже в перспективе. Только усиление для возможной интервенции России на Запад. А налоги за «усиление», между прочим, платят белорусские граждане.
Егор ЛЕБЕДОК, военный обозреватель:
|Егор Лебедок.
|Источник: www.belgazeta.by
— Мир сегодня устроен по блоковому принципу, за исключением Украины. Белорусская армия способна осуществлять оборонительные действия против любого государства (по формуле «один на один»), за исключением России. Российская армия — самая сильная на континенте, если не считать Китай. Против российской армии возможно противостояние в духе полупартизанского движения — противостоять разовой оккупации вряд ли возможно. Тем более что о деятельности белорусских Вооруженных сил российская армия осведомлена неплохо.
Александр КОМАРОВСКИЙ, председатель оргкомитета по созданию движения «Защитники Отечества»:
|Александр Комаровский.
|Источник: www.belgazeta.by
— Эффект армии возможен только тогда, когда ее поддерживает народ. Теоретически у Беларуси два внешних врага: НАТО и Россия. Если придут войска НАТО, что маловероятно, то народ будет их встречать хлебом-солью, глядя на него, то же самое сделает и белорусская армия. Против НАТО белорусская армия воевать не способна — только партизанскими методами. Если враг придет с востока, то при поддержке народа мы можем дать отпор. Но необходимо наличие нескольких условий: и руководство страны, и руководство армии, и желание народа — только в этом случае сопротивление может стать достойным.
Сергей ВОЗНЯК, майор запаса, бывший офицер политуправления БВО:
|Сергей Возняк.
|Источник: www.belgazeta.by
— Я сегодня не вижу угрозы для Беларуси ни с Запада, ни с Востока. Просто не вижу. Беларусь- небольшое государство, способное воевать с такими же небольшими государствами, которые точно на нас нападать не собираются.
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Рожи колоритные, все как на подбор
5 - я колона Беларуси - поддерживаемые западом националисты! Те, что против своего правительства и против союзного государстваА завтра власть сменилась ( ничто не вечно под луной..., и никогда не говори никогда)...
То 5-я колона это - поддерживаемые Востоком националисты ?!Те что против своего правительства и европейского союзного государства?- Кто не с нами - тот против нас ?
Не надоело изображать несгибаемую осаждённую крепость , несущую свет
человечеству ?
Суть статьи в том , что за двадцать лет существования союзного государства , оно ( соэное гос'во)так и не материализовалось ...
Суть в том что союзник готов оказать вооруженный отпор своему союзнику.
Молочные , мясные , картофельные, пограничные , газово- нефтяные , Рыбные ...войны .
Что не так в в Датском королевстве? В чем причина появления 5й колонны? ...Впринципе она есть всегда и везде ! Но Вам то до неё каким боком ? - своя выродилась?
И не надо кивать на запад ( видимо все сильный)...А попробуйте вразумительно раз'яснить мне серому .причину сиих мировозрений ...Но умоляю, обойтись без вездесущих эвезднополосатых и злокозненного запада!
И не надо кивать на запад ( видимо все сильный)...А попробуйте вразумительно раз'яснить мне серому .причину сиих мировозрений ...Но умоляю, обойтись без вездесущих эвезднополосатых и злокозненного запада!
Вы хотите уточнить откуда у провинциальных селюков (известных как "национальная интеллигенция") возникает устойчивое мнение что "заграница нам поможет" в "европейском выборе" и одновременно в "строительстве нации" и что "лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе"?
От недостатка образования и общей культуры возникает.
"«В каждую эпоху общественные массы вырабатывают определенное главенствующее представление об окружающем мире, ими движет господствующее коллективное мышление. Это мышление, которое определяет отношение, выбор, усугубляет предрассудки и влияет на общественные процессы, является безусловным цивилизационным фактом...
Очевидно, что речь идет о менталитете, тесно связанном с социальной психологией. Но отсюда следует простое умозаключение: сила интеллигента в масштабе выражения этого менталитета и реализации его в своей деятельности...
...Koнечно, сегодняшний разговорный русский — это не рафинированный русский язык прошлого. Образование утилитарно, оно поставило на поток производство интеллигенции, в которой нуждается современная жизнь, а также специалистов — от инженера и учителя до университетского профессора. По замечанию одного из обычно снисходительных наблюдателей, школа готовит полу-интеллигентов. Справедливо ли это? Может быть, эта полукультура большинства населения есть следствие создания новой страны, как нам часто подсказывают, а может быть, она попросту присуща возникающей массовой цивилизации... Кто знает? Во всех развитых в промышленном отношении странах мира, в Европе и Америке, образование по мере охвата всё более широких слоев населения имеет тенденцию к специализации, что приводит к снижению уровня общей культуры..."
"...Биологическая основа человека подталкивает его к объявлению лидирующей цивилизацию, добившуюся наибольших успехов в материальной сфере. Начиная с эпохи Возрождения такой рывок удалось совершить западной цивилизации, практически поработившей интеллигенцию пограничья, что легко проследить на примере Польши, и завоевавшей немало сторонников в среде интеллигенции цивилизации российской. Это бросается в глаза любому мыслящему человеку: вспомним А. С. Грибоедова («Ах! Франция! Нет в мире лучше края!»);
Ф. М. Достоевского (Из кармана «честной русской мысли» в виде своеобразно выглядевшего господина средних лет «выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение, для всех сомневающихся, в честности “честной русской мысли”»); Н. Я. Данилевского, вновь возвращающего нас к
Грибоедову: «Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинств наших поступков. Вместо одобрения народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед
приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал»..."
"Можно сказать, что речь идет, по аналогии с буржуазией, о «компрадорской» интеллигенции. Классик цивилизационной теории показывает процесс
формирования интеллигенции, который блестяще можно иллюстрировать примерами из русской истории XIX века, как, впрочем, и более ранних ее периодов. Сначала, следуя объективным требованиям развития государства, это офицеры (декабристы,
или же как у Тойнби, военачальники Петра I, или даже пушкари Ивана IV), затем дипломаты, потом купцы. «Наконец, по мере того как закваска или вирус “западничества” входит всё глубже и глубже в социальную жизнь подвергающегося процессу ассимиляции общества, интеллигенция развивает свои наиболее характерные типы: школьного учителя, который учится тонкостям
преподавания западных дисциплин; чиновника, который усваивает практику государственного управления в соответствии с западными формами; юриста, который приобретает умение применять версию “Кодекса Наполеона” в соответствии с французской судебной процедурой».
Этой чужеродностью происхождения и функций интеллигенции мыслитель остроумно объясняет двойственность ее мышления и поведения, поскольку «интеллигенция родилась, чтобы быть несчастной»: с одной стороны, она отчуждена от своего народа, с другой — не принимается всерьез породившими (пусть невольно) и даже оплачивающими ее западными партнерами. В любом случае следует подчеркнуть, что интеллигенция как социальная группа у Тойнби явление не только российское: в определенные периоды истории (с XVI века — вне сомнений!) он видит оттоманскую, китайскую, левантийскую, греческую, армянскую, индусскую интеллигенцию и т. д. Подобные взгляды высказывает Иммануил Валлерстайн: «Идеология интеллигенции, будь то славянофилов или марксистов, вращается вокруг отношения к Западу, к капитализму. Эта проблема отнюдь не только российская, как прекрасно знают и поляки, и китайцы, и турки». Весьма сходные взгляды находит у американского специалиста по России Анджея Валицкого, американца Чарльза Тимберлейка, француза Р. Филиппо ивановский ученый С. М. Усманов..."
Классик цивилизационной теории показывает процессСпутали вы все в один клубок и аристократию, и разночинцев, и технарей, обозвав это все одним словом - интеллигенция. Есть ли смысл объединять их в одну группу? Это разные группы, которые можно объединить по одному принципу: ориентация на западную цивилизационную модель. Больше между ними нет ни чего общего. И объединять их в какую-то общность бессмысленно.
формирования интеллигенции, который блестяще можно иллюстрировать примерами из русской истории XIX века, как, впрочем, и более ранних ее периодов. Сначала, следуя объективным требованиям развития государства, это офицеры (декабристы,
или же как у Тойнби, военачальники Петра I, или даже пушкари Ивана IV), затем дипломаты, потом купцы.