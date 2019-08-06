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06.08.2019
N+1

Промышленного робота-манипулятора превратили в авиатренажер

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Авиационный стенд на базе Kuka
Авиационный стенд на базе Kuka.
Источник изображения: ЦАГИ

Российские разработчики создали пилотажный стенд для самолета DA-42 на базе промышленного робота-манипулятора Kuka. Согласно сообщению Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, принимавшего участие в разработке, это первая подобная разработка, реализованная в России.


Современные авиационные стенды — тренажеры с подвижной кабиной — используют для имитации пространственного положения гидравлические приводы. Такая система является надежной и относительно быстрой, однако имеет ограничения подвижности. Применение роботов-манипуляторов позволяет значительно расширить диапазон подвижности авиатренажера.


Авиационный стенд на базе Kuka.
Источник: ЦАГИ

Авиационный стенд DA-42 создан на базе универсальной кабины пилота с системой визуализации и имитаторами кабинного оборудования. Универсальная кабина допускает смену рычагов управления для имитации вертолета или самолета. Благодаря универсальности кабины авиационный стенд можно относительно быстро переоборудовать с магистрального самолета под истребитель или вертолет.

Благодаря использованию робота-манипулятора Kuka диапазон линейных перемещений нового авиационного стенда составил 3,2-4,2 метра, а угловых — ±180 градусов. Для сравнения, у стандартных авиационных тренажерах на гидравлических приводах эти показатели составляют 0,8-1,3 метра и ±25 градусов соответственно.


Авиационный стенд на базе Kuka.
Источник: ЦАГИ

Новый авиационный стенд на базе робота Kuka позволяет более реалистично имитировать сложные пространственные положения и сложные ситуации, включая дозаправку в воздухе или посадку на палубу авианосца. Разработка стенда велась по заказу ЦНТУ «Динамика». Помимо ЦАГИ в проекте также участвовали «Иннотех», «Константа-Дизайн» и «Аэро Стайл».

В январе прошлого года разработчики из американского Авиационного университета на авиабазе «Максвелл» испытали виртуальный авиационный тренажер, который в будущем может использоваться для подготовки летчиков. Испытанный тренажер имитировал турбовинтовой учебный самолет T-6 Texan II.


Василий Сычёв

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-6 Texan-II
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ЦАГИ
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Проекты
Авианосец
Военные учения
Робот
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