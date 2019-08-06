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06.08.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новые направления развития Войска Польского

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Анджей Дуда
Анджей Дуда.
Источник изображения: www.belvpo.com

Президент Польши Анджей Дуда подписал 31 июля постановление об основных направлениях развития Войска Польского на 2021-2035 годы. Данный документ, содержание которого является строго конфиденциальным, разработан совместно Бюро национальной безопасности, Министерством национальной обороны и Генеральным штабом. Он станет основой для подготовки других планирующих документов в сфере оборонного строительства на 15-летний период, в первую очередь соответствующих программ развития польских вооруженных сил и их технической модернизации.


Следует отметить, что постановление впервые определяет цели оборонного строительства государства на такой продолжительный срок. Это связано с тем, что некоторые программы развития Войска Польского требуют определения их финансовых параметров на более чем 10-летнюю перспективу.


Реализация положений, предусмотренных постановлением президента Польши, начнется с 1 января 2021 года. До этого момента на его основе должны быть разработаны другие планирующие документы, детализирующие и уточняющие все направления развития польской армии до 2035 года.


Ни для кого не секрет, что в Министерстве национальной обороны и Генеральном штабе такая работа уже ведется. Одним из ее направлений является озвученная в мае текущего года инициатива начальника ГШ генерала брони Раймунда Анджейчака под нименованием «NUP 2х35» («Новое устройство Польши 2035»). Целью данной инициативы является широкое привлечение к оценке тенденций и факторов в сфере национальной безопасности представителей экспертного сообщества, аналитических структур и ветеранов вооруженных сил. Проектом предусматривается проанализировать не только современные направления развития стратегии, оперативного искусства и тактики, но и широкий круг политических, юридических, экономических, общекультурных, технологических факторов, вызовов для системы обороны государства, проявляющихся в процессе глобализации, урбанизации, климатических и демографических изменений, развития киберпространства. Одним из основных исследуемых вопросов будет выработка наиболее эффективных способов противодействия так называемым «гибридным» угрозам.

Кроме того, очевидно, что будут уточнены и программные документы минобороны на период с 2013 по 2022 годы, а также направления технической модернизации Войска Польского, предусмотренные соответствующим планом на период до 2026 года.

В феврале текущего года были окончательно скорректированы планы по оснащению новыми видами вооружений польской армии. Общая сумма расходов на данные цели в 2019-2026 годах должна составить около 164 млрд. злотых. При этом основными программами технической модернизации являются:

«Гарпия» – закупка 32 многоцелевых истребителей пятого поколения;

«Нарев» – поставка систем ПВО ближнего действия;

«Крук» – новые ударные вертолеты для сухопутных войск;

«Cyber.mil.pl» – закупка новейшего криптографического и компьютерного оборудования для войск кибернетической обороны;

«Висла» – поставка систем ПВО средней дальности «Пэтриот»;

«Гриф» – тактические беспилотные летательные аппараты средней дальности;

«Важка» – микро-БЛА для ведения разведки преимущественно на урбанизированной местности;

«Пломыкувка» – закупка разведывательных самолетов, способных вести видовую, радиоэлектронную и радиолокационную разведку;

«Мечник» – корабли обороны побережья;

«Орка» – новые подводные лодки;

«Регина» – дивизионный огневой модуль на основе самоходных гаубиц «Краб»;

батарейный огневой модуль самоходных минометов «Рак»;

«Хомар» – закупка американских реактивных систем залпового огня HIMARS;

«Пустельник» – новые противотанковые ракетные комплексы;

«Борсук» – новые БМП польского производства;

«Мустанг» – поставка грузовых автомобилей высокой проходимости.

При этом отмечается, что в первую очередь современными вооружениями будут оснащаться соединения и части формируемой на востоке страны 18-й механизированной дивизии со штабом в г.Седльце.

В целом, польское руководство не скрывает своих планов по усилению обороны северо-восточных рубежей страны. Основными направлениями в данном контексте станут увеличение штатов 16-й механизированной дивизии, завершение формирования многонациональной дивизии «Северо-Восток» со штабом в г.Эльблонг, частей территориальной обороны, развертывание противотанкового артиллерийского полка в г.Сувалки, создание войск кибернетической обороны.


Николай Астровский

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Страны
Польша
США
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Ка-32
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ИТ
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1 комментарий
№1
06.08.2019 07:55
Амбиций поляками не занимать.
Единственные из бывшей ОВД, кто вслед за Россией заявил о такой масштабной программе перевооружения.
Вот только откуда фин. источники?
Неужели ЕС заплатит?
-1
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