Полосу препятствий лучше всех прошли российские морпехи

На первом этапе проходящего в Калининградской области международного конкурса "Морской десант-2019" лидерами стали представители России.

Соревнования стартовали на полигоне Балтийского флота "Хмелевка". И первый этап – "Полоса препятствий" – завершился победой морских пехотинцев ВМФ России. Второе место – у команды Китая. Третьими стали военнослужащие из Венесуэлы.

По условиям, каждый член команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилете преодолевал специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий. На 8 августа назначен второй этап конкурса – "Тропа выживания".

"Морской десант" проходит в рамках "Армейских международных игр – 2019", рассказал "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Итоги будут подведены 17 августа. Вход для зрителей – свободный.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)