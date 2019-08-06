Войти
06.08.2019
Интерфакс-АВН

ООН призывает Индию и Пакистан к сдержанности

579
0
0
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
Источник изображения: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

Нью-Йорк (ООН). 5 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность в отношениях, заявил в понедельник представитель генсека Стеффан Дюжаррик.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - сказал представитель журналистам.

Ранее стало известно, что правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса. Резолюцию, отменяющую статью 370 конституции Индии, в парламенте представил министр внутренних дел страны Мит Шах. Этому предшествовало заседание кабинета министров Индии с участием премьер-министра Нарендры Моди.

В свою очередь, в Пакистане резко осудили такой шаг Индии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Компании
ООН
Похожие новости
18.01.2016
Бомба для первого председателя
15.07.2015
Таинственный агрессор
26.05.2015
Под режим нераспространения ядерного оружия подложили бомбу
13.10.2014
"Минный лабиринт" спустя 20 лет
24.01.2011
Записка бывшего посла США в России об экспорте российских вооружений – WikiLeaks
30.05.2007
Оружие - это политика.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского