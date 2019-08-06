Британия объявила об участии в морской коалиции США в Персидском заливе

Лондон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о присоединении страны к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту безопасного судоходства в Персидском заливе, сообщает в понедельник британская газета Daily Mirror.

"Великобритания намерена защитить судоходство от незаконных угроз и по этой причине присоединилась к новой морской миссии в Персидском заливе", - приводит издание слова министра.

После того, как иранцы захватили британский танкер в Ормузском проливе, США предложили ряду стран создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.