"Виток напряженности": Эрдоган анонсировал новую операцию в Сирии
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Президент Турции анонсировал новую военную операцию турецкой армии в Сирии - к востоку от Евфрата. Эрдоган подчеркнул, что уже поделился планами военной операции с США и Россией. "Газета.Ru" проанализировала военно-политическую обстановку в регионе и то, зачем президенту Турции потребовалась еще одна операция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
По словам главы Турции, он уже поделился планами военной операции с США и Россией.
Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов. США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковую ветвь", целью которой был захват Африна. В конце июня того года президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.
- сообщает The Washington Post.
Десятки тысяч турецких солдат сосредоточены на границе с Сирией, включая подразделения сил специальных операций, ранее участвовавших в двух военных миссиях Анкары в соседней арабской республике.
Делегация министерства обороны США высокого уровня планирует представить то, что официальные лица в Вашингтоне называют "окончательным предложением" по решению проблем Турции на встрече 5 августа в Анкаре.
Встреча знаменует собой кульминацию многолетнего спора между двумя союзниками по НАТО относительно продолжающейся поддержки Соединенными Штатами "Отрядов народной самообороны" (YPG) сирийских курдов, которые являлись главной наземной силой в боевых действиях возглавляемой США коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии.
Между тем, Анкара считает ополчение сирийских курдов "террористической организацией" и добивается сворачиванию связей между YPG и США. Вместе с тем турецкие власти уже несколько лет как настаивают на необходимости создания на северо-востоке Сирии "зоны безопасности", которая бы оградила Турцию от "террористической угрозы" со стороны курдов.
- отмечает WP.
По данным издания, предложение американской администрации включает в себя совместную военную операцию США и Турции, чтобы обезопасить полосу к югу от сирийско-турецкой границы глубиной девять миль (14,5 км) и длиной 87 миль (140 км), из которой будут выведены курдские бойцы. Американские и турецкие военные вслед за этим ликвидировали бы укрепления YPG в указанной "зоне безопасности" и затем приступили бы к совместному патрулированию района. Эти данные приводит издание EurAsia Daily.
- пояснила "Газете.Ru" советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
Как подчеркнул собеседник издания, Москва с большой тревогой наблюдает за развитием военно-политической обстановки в регионе и с озабоченностью относится к подобным заявлениям с турецкой стороны.
"Пока это не влияет и, надеюсь, не повлияет на взаимодействие стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана. Скорее всего, это головная боль для США, войска которых незаконно находятся на северо-востоке Сирии, и до сих пор не очень удачно лавирующие между союзными им курдами с одной стороны, и государством-участником НАТО - Турцией, с другой", - констатировала Елена Супонина.
Кратко напомним, как протекали первые две операции вооруженных сил Турции - "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".
"Щит Евфрата" - военная операция турецких вооруженных сил, проводившаяся при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии на севере Сирийской Арабской Республики на территории провинции Алеппо. Началась в августе 2016 года и завершилась в конце марта 2017 года.
Эрдоган в августе 2016 заявил, что данная операция направлена против ИГ и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".
Утром 24 августа 2016 года турецкие войска обстреляли позиции ИГ в Джераблусе, одновременно ВВС Турции нанесли бомбовые удары по 11 целям на территории Сирии. Затем турецкие танки пересекли границу и, примкнув к частям Свободной сирийской армии, атаковали город. Спустя несколько часов после начала наступления турецкий спецназ и Шам-Легион взяли под контроль первый населенный пункт - Таль-Катийя. Террористы покинули поселок, чтобы укрепить свои позиции в Джераблусе. Однако в тот же день боевики бежали, и город был занят практически без боя. Формирования ИГ отошли в сторону Эль-Баба.
28 августа турецкие ВВС нанесли удар по территории, занятой курдами, вблизи Джераблуса. 29 августа турки вышли к притоку Евфрата к северу от Манбиджа, занимаемого курдами.
По сообщению Генштаба ВС Турции, с начала "Щита Евфрата" по состоянию на 2 октября было нанесено 6319 ударов по 1657 объектам террористов, "возвращено под контроль" 960 кв.км территорий, в том числе населенные пункты Увайшийах, Талл Атийах, Джуббан и эль Эййубийах к югу от города Аль-Рай.
Тем не менее, до конца 2016 года турецкая армия так и не смогла добиться захвата города Эль-Баб. Бои за этот населенный пункт продолжались более четырех месяцев, и в ходе них армия Эрдогана понесла серьезные потери как в людях, так и в технике. Особенно удручали турецкое руководство значительные потери в новейшей технике, включая танки "Леопард".
Однако Турция своим вторжением все же расчленила северо-западный и северо-восточный курдский анклав, что пресекло создание единой курдской автономии на границе Сирии и Турции. Военная операция, направленная на выдавливание курдов на левый берег Евфрата, достигла цели - полностью взята под контроль граница между Азазом и Евфратом с сирийской стороны.
Таким образом, первый этап операции "Щит Евфрата" был завершен - создана буферная зона с целью не допустить на эту территорию курдов. 23 февраля 2017 года вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" все же установили контроль над городом Эль-Баб, тем самым завершив второй этап боевых действий. 29 марта 2017 года Турция завершила операцию "Щит Евфрата".
Генштаб ВС Турции объявил, что "операция на северо-западе Сирии преследует цель защитить границы Турции, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В рамках начатой операции "Оливковая ветвь" будут нейтрализованы боевики (YPG, YPJ) и ИГ, а дружественное население Африна освобождено от давления и притеснений террористов".
Турецкие официальные лица заявили, что операция проводится "в рамках международного права" с соблюдением территориальной целостности Сирии. В свою очередь, сирийские власти квалифицировали действия турецкой армии в январе 2018 года как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.
6 марта 2018 года вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что за время операции турецкие военные взяли под свой контроль почти половину территории сирийского Африна - 702 из 1920 кв. км, на которых расположены 142 населенных пункта. К 10 марта под контроль группировки Свободная сирийская армия и турецких ВС перешла вся приграничная полоса территории Африна, а также ряд крупных городов, в том числе Раджу, Бюльбюль и Джандарис.
После взятия Африна Эрдоган заявил, что "Турция будет вести борьбу в Сирии, пока не ликвидирует террористический коридор, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абьяд, Рас-эль-Айн и Эль-Камышлы".
Есть все основания полагать, что в ходе планируемой третьей операции в Сирии Реджеп Эрдоган планирует установить полный контроль над приграничными районами Сирии, прилегающими к Турецкой республике.
Отдел "Армия"
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