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06.08.2019
Российская газета

Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит"

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Несколько корабельных групп Балтийского флота вышли в море для проведения маневров в рамках межфлотского учения ВМФ России "Океанский щит-2019".

В составе поисково-ударных и ударных групп - корветы "Бойкий", "Стойкий", "Стерегущий", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", малые ракетные корабли "Пассат", "Гейзер", "Серпухов", "Мытищи", ракетные катера "Чувашия", "Моршанск", большие десантные корабли "Александр Шабалин", "Калининград". А также - десантные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики и различные суда обеспечения.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в полигонах боевой подготовки БФ экипажи проводят комплекс учений по противолодочному обеспечению, наносят условные ракетные удары по кораблям условного противника, выполняют артиллерийские и торпедные стрельбы, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности и высадку десанта на необорудованное побережье.

Экипажам предстоит также найти и уничтожить условную субмарину, провести электронные пуски ракетного оружия, отразить массированный налет авиации. Всего в ходе учения "Океанский щит" воинам-балтийцам предстоит выполнить около ста боевых упражнений с применением боевого и практического оружия.

Перед выходом в море военнослужащие отработали нормативы по массовой загрузке морского оружия и боеприпасов, выполнили задачи по маскировке кораблей и судов обеспечения в базах. В этом мероприятии боевой подготовки задействовано более 4 тысяч военнослужащих Балтийского флота, а также около 20 самолетов и вертолетов, включая противолодочную авиацию Тихоокеанского флота.

Кстати

Учения "Океанский щит-2019" проходят на Балтике с 1 по 9 августа. В них участвует 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, более десяти тысяч военнослужащих.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Ярослав Мудрый
Проекты
20380 Корвет-1
БДК 775
БФ
Военные учения
ТОФ
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