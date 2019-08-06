Иранский танк перегрелся во время "Танкового биатлона"
Экипаж иранской команды в ходе второго заезда после прохождения брода на маршруте "Танкового биатлона" Армейских международных игр не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя. В результате танк перегрелся.
Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр-2019. Из-за перегрева задымил моторный отсек машины. Службам поддержки пришлось устранять задымление. Никто из членов экипажа не пострадал.
"РГ" уже сообщала о том, что на нынешних Армейских играх команда России побила рекорд 2017 года. Выполнила задание за 18 минут 55 секунд. Рекорд двухгодичной давности составлял 19 минут 10 секунд.
Светлана Цыганкова
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