В арктические гарнизоны будет доставлено 7 тыс. воинских грузов - "Оборонлогистика"

Обратными рейсами в рамках программы по очистке региона вывезут 3 тыс. тонн металлолома

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Компания "Оборонлогистика" в рамках летней навигации 2019 года начала активную стадию реализации государственных контрактов с Минобороны России по доставке грузов в пункты назначения в Арктике и на архипелаг Новая Земля.

"В пункты Арктики (порт Тикси, на острова архипелагов Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Новосибирские острова) будет доставлено более семи тысяч тонн воинских грузов и свыше десяти тысяч тонн грузов Военно-строительного комплекса Минобороны России", - сказано в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В рамках программы по очистке Арктики в обратном направлении "Оборонлогистика" организует вывоз устаревшей техники и металлолома.

"Всего с арктических территорий планируется вывезти свыше трёх тысяч тонн металлолома", - информирует пресс-служба.

По её данным, "из портов Мурманск и Архангельск в пункты назначения Белушья Губа и Северный (архипелаг Новая Земля) и в обратном направлении будет доставлено около девяти тысяч тонн грузов".

Отмечается, что "в условиях необорудованного берега в Арктике доставка грузов производится с использованием средств рейдовой выгрузки". "Все перевозки планируется завершить в октябре этого года", - сообщает "Оборонлогистика".