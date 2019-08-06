Лазерный "Страйкер" наращивает мощность

Уже в следующем году американская армия получит бронетранспортёры с мощными боевыми лазерами. Вчера, 4 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что американское военное командование заключило контракт на создание лазерной установки для боевых машин Stryker.

Впервые лазерный Stryker, получивший название MEHEL 2.0, был представлен на выставке вооружений AUSA 2016. Тогда сообщалось, что показанная машина оборудована всем набором средств для обнаружения и уничтожения беспилотников, в том числе радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронной борьбы, средствами опознания "свой-чужой", а также лазерной установкой мощностью 5 кВт.

Боевая машина Stryker MEHEL 2.0. Источник изображения: armyrecognition.com

Позже в военном командовании заявили о планах нарастить мощность лазерной установки на Stryker до 50 кВт. Теперь эти планы начали воплощаться в жизнь. Компании Northrop Grumman и Raytheon выступают субподрядчиками компании Kord Technologies, получившей от подразделения Минобороны RCCTO (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) контракт на $203 млн.

Опытные образцы бронетранспортёров Stryker с лазером мощностью 50 кВт должны быть готовы уже в начале следующего года, после чего поступят на армейские испытания. К 2022 году Минобороны США намерено заказать четыре опытных образца, которые станут ключом к дальнейшему наращиванию мощности мобильной лазерной установки до 250-300 кВт.