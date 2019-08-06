"Кажется, что-то отвалилось": почему не доверяют вертолетам ВСУ
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к информации, что украинские вертолеты уничтожили подлодки условного противника. Последний крупный инцидент с вертолетом ВСУ произошел в конце мая в Ровенской области. Тогда из-за крушения военного летательного аппарата погибли четыре человека.
Информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ" сообщило, что на учениях в Черном море экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. В результате противолодочные вертолеты и самолет Ан-26 уничтожили цель.
При этом среди интернет-пользователей эта новость вызвала в основном смех. Некоторые предположили, что у вертолета в результате таких маневров "что-то отвалилось".
В начале прошлого месяца представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский сообщил, что украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях. Он заявил, что таким образом российская сторона якобы нарушает конвенцию Монтре, передает "Укринформ".
"Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. Фактически это является нарушением", - сказал Залюбовский журналистам.
Он отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство направило запросы турецким властям, предоставив соответствующую информацию. По данным издания, во время международной научной конференции по морскому праву в своем докладе Залюбовский обратил внимание, что украинские военные зафиксировали увеличение активности России в Средиземном и Черном морях.
"Согласно этой конвенции [Монтре] государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания. Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе", - считает представитель украинского Генштаба. Он назвал это "очевидным нарушением международного права".
Там в конце мая разбился военный вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке, уточнив, что ЧП произошло 29 мая в 23.27 во время выполнения им учебно-тренировочного полета.
"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич", - написали в сообщении.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что после падения вертолет Ми-8 загорелся, но к 01.02 30 мая спасатели ликвидировали пожар.
Руководство минобороны, генштаба и командование сухопутных войск ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших военных. К ним присоединился и президент Украины Владимир Зеленский, который поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем твиттере.
Его слова также привели на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке.
Президент признал риски несения военной службы даже в мирное время, но все равно настоял на том, что во время практики и обучения украинская армия не должна терять людей. Именно по этой причине расследование катастрофы было поручено лично Хомчаку, пояснил глава государства.
Он обладает возможностью оснащения широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет можно применять в широком диапазоне условий и температур (от - 50 до + 50°), он прост в эксплуатации и обслуживании.
Кристина Сизова
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