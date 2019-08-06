"Кажется, что-то отвалилось": почему не доверяют вертолетам ВСУ

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к информации, что украинские вертолеты уничтожили подлодки условного противника. Последний крупный инцидент с вертолетом ВСУ произошел в конце мая в Ровенской области. Тогда из-за крушения военного летательного аппарата погибли четыре человека.

Информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ" сообщило, что на учениях в Черном море экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. В результате противолодочные вертолеты и самолет Ан-26 уничтожили цель.

При этом среди интернет-пользователей эта новость вызвала в основном смех. Некоторые предположили, что у вертолета в результате таких маневров "что-то отвалилось".

Другие предложили попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет смог долететь до нее.

В начале прошлого месяца представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский сообщил, что украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях. Он заявил, что таким образом российская сторона якобы нарушает конвенцию Монтре, передает "Укринформ".

"Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. Фактически это является нарушением", - сказал Залюбовский журналистам.

Он отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство направило запросы турецким властям, предоставив соответствующую информацию. По данным издания, во время международной научной конференции по морскому праву в своем докладе Залюбовский обратил внимание, что украинские военные зафиксировали увеличение активности России в Средиземном и Черном морях.

"Согласно этой конвенции [Монтре] государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания. Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе", - считает представитель украинского Генштаба. Он назвал это "очевидным нарушением международного права".

Недоверие интернет-пользователей вертолетам ВСУ можно объяснить недавним инцидентом в селе Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

Там в конце мая разбился военный вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке, уточнив, что ЧП произошло 29 мая в 23.27 во время выполнения им учебно-тренировочного полета.

"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич", - написали в сообщении.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что после падения вертолет Ми-8 загорелся, но к 01.02 30 мая спасатели ликвидировали пожар.

В тушении участвовали 54 человека и десять единиц техники.

Руководство минобороны, генштаба и командование сухопутных войск ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших военных. К ним присоединился и президент Украины Владимир Зеленский, который поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем твиттере.

Его слова также привели на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке.

Президент признал риски несения военной службы даже в мирное время, но все равно настоял на том, что во время практики и обучения украинская армия не должна терять людей. Именно по этой причине расследование катастрофы было поручено лично Хомчаку, пояснил глава государства.

Разбившийся многофункциональный вертолет Ми-8 постоянно проходит модернизации, за счет чего расширяются сферы его применения.

Он обладает возможностью оснащения широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет можно применять в широком диапазоне условий и температур (от - 50 до + 50°), он прост в эксплуатации и обслуживании.

Кристина Сизова