Персидский недобор Америки

Вашингтону не удается собрать силы для удара по Тегерану

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Австралии, куда он прибыл вместе с новым начальником Пентагона Марком Эспером, 4 августа заявил о своей полной уверенности в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Глава МО Австралии Линда Рейнольдс после встречи с Марком Эспером заявила, что австралийской стороной "пока решение по этому вопросу не принято". "Предложение, сделанное Соединенными Штатами, очень серьезное и сложное. Поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем его", – сказала Рейнольдс.

После задержания в Ормузском проливе 19 июля силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) июля шведского танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, Вашингтон призвал страны Европы, Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии". Танкер был задержан после того, как он выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения морского патруля КСИР. Тегеран заявил, что судно было задержано "в связи с нарушением международных правил". После этого страна Туманного Альбиона пригрозила Ирану военной силой. К этому предупреждению моментально примкнул Вашингтон. Великобритания уже отправила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

Германия и Франция, которым Вашингтон направил официальное приглашение, отказались. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, но также не проявили ожидаемого энтузиазма.

Оппозиция и входящие в правящую коалицию социал-демократы ФРГ раскритиковали идею участия Германии в европейской военно-морской коалиции в Ормузском проливе, активно поддержанной Америкой. "Мы, как европейцы, придали большое значение тому, чтобы не следовать американской военной логике конфронтации в регионе и, напротив, сделать ключевым упор на дипломатию", – заявил представитель социал-демократов (СДПГ) по международным делам в Бундестаге Нильс Шмид. "Только европейская миссия, имеющая правовое основание, может способствовать деэскалации, и только в том случае, если все дипломатические средства исчерпаны", – объявила cопредседатель партии "Зеленых" Анналена Баербок. "Европа должна суметь найти равновесие, при котором мы, хотя и будем тесно работать с США, но не станем инструментом американской политики эскалации", – прокомментировал ситуацию вице-председатель парламентской фракции Свободной демократический партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф.

Партия "Левые" также критически отнеслась к возможности участия Германии в военно-морской миссии, сколачиваемой американцами и англичанами. Несколько ранее заместитель председателя партии в бундестаге Севим Дагделен потребовал от правительства "ответить опасному авантюризму Великобритании решительным отказом".

В британском МИД на запрос немецкого информагентства DPA заявили, что "европейская миссия, поддержанная США", была бы наилучшим вариантом обеспечения безопасности судоходства в регионе. Но в германском внешнеполитическом министерстве приоритет отдается дипломатическому разрешению конфликта. В этом направлении "мы тесно сотрудничаем с Францией и Великобританией. Об участии в американской стратегии максимального давления речи не идет", – объявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения. Как сообщила французская газета Le Monde, "Париж выступает за подход, основанный на дипломатии, улучшение координации с действиями западных стран и обмена информацией".

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф, слова которого привело иранское информационное агентство Тасним, являющееся одним из рупоров КСИР, заявил, что у США не получается сформировать коалицию в Персидском заливе, так как другие страны отказываются принять участие в ней. "США не могут сформировать коалицию в тех сферах, где она, по собственным заверениям, является сверхдержавой, например, в сфере обороны", – сказал Зариф и добавил, что "другие страны стыдятся того, чтобы оказаться в одном списке с США". Министр заявил, что, куда бы США ни направляли свои силы, это оканчивается неудачей, как, например, в Афганистане. Он также подчеркнул, что время, когда США были сверхдержавой, закончилось.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"