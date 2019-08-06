Войти
06.08.2019
Независимое военное обозрение

Персидский недобор Америки

602
0
+1
Фото Lennart Preiss/Getty Images
Фото Lennart Preiss/Getty Images.

Вашингтону не удается собрать силы для удара по Тегерану

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Австралии, куда он прибыл вместе с новым начальником Пентагона Марком Эспером, 4 августа заявил о своей полной уверенности в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Глава МО Австралии Линда Рейнольдс после встречи с Марком Эспером заявила, что австралийской стороной "пока решение по этому вопросу не принято". "Предложение, сделанное Соединенными Штатами, очень серьезное и сложное. Поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем его", – сказала Рейнольдс.

После задержания в Ормузском проливе 19 июля силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) июля шведского танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, Вашингтон призвал страны Европы, Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии". Танкер был задержан после того, как он выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения морского патруля КСИР. Тегеран заявил, что судно было задержано "в связи с нарушением международных правил". После этого страна Туманного Альбиона пригрозила Ирану военной силой. К этому предупреждению моментально примкнул Вашингтон. Великобритания уже отправила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

Германия и Франция, которым Вашингтон направил официальное приглашение, отказались. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, но также не проявили ожидаемого энтузиазма.

Оппозиция и входящие в правящую коалицию социал-демократы ФРГ раскритиковали идею участия Германии в европейской военно-морской коалиции в Ормузском проливе, активно поддержанной Америкой. "Мы, как европейцы, придали большое значение тому, чтобы не следовать американской военной логике конфронтации в регионе и, напротив, сделать ключевым упор на дипломатию", – заявил представитель социал-демократов (СДПГ) по международным делам в Бундестаге Нильс Шмид. "Только европейская миссия, имеющая правовое основание, может способствовать деэскалации, и только в том случае, если все дипломатические средства исчерпаны", – объявила cопредседатель партии "Зеленых" Анналена Баербок. "Европа должна суметь найти равновесие, при котором мы, хотя и будем тесно работать с США, но не станем инструментом американской политики эскалации", – прокомментировал ситуацию вице-председатель парламентской фракции Свободной демократический партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф.

Партия "Левые" также критически отнеслась к возможности участия Германии в военно-морской миссии, сколачиваемой американцами и англичанами. Несколько ранее заместитель председателя партии в бундестаге Севим Дагделен потребовал от правительства "ответить опасному авантюризму Великобритании решительным отказом".

В британском МИД на запрос немецкого информагентства DPA заявили, что "европейская миссия, поддержанная США", была бы наилучшим вариантом обеспечения безопасности судоходства в регионе. Но в германском внешнеполитическом министерстве приоритет отдается дипломатическому разрешению конфликта. В этом направлении "мы тесно сотрудничаем с Францией и Великобританией. Об участии в американской стратегии максимального давления речи не идет", – объявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения. Как сообщила французская газета Le Monde, "Париж выступает за подход, основанный на дипломатии, улучшение координации с действиями западных стран и обмена информацией".

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф, слова которого привело иранское информационное агентство Тасним, являющееся одним из рупоров КСИР, заявил, что у США не получается сформировать коалицию в Персидском заливе, так как другие страны отказываются принять участие в ней. "США не могут сформировать коалицию в тех сферах, где она, по собственным заверениям, является сверхдержавой, например, в сфере обороны", – сказал Зариф и добавил, что "другие страны стыдятся того, чтобы оказаться в одном списке с США". Министр заявил, что, куда бы США ни направляли свои силы, это оканчивается неудачей, как, например, в Афганистане. Он также подчеркнул, что время, когда США были сверхдержавой, закончилось.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Бельгия
Великобритания
Германия
Иран
Йемен
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Япония
Продукция
СВД
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского