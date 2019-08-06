Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на "Хмеймиме"

В Израиле заявили о стабилизации в приёме сигналов системы глобального позиционирования GPS.

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Несколько месяцев назад израильские СМИ сообщили, что помехи в приёме сигналов спутниковой связи и навигации были зафиксированы практически над всей территорией Израиля. В частности, было заявлено о помехах в сигнале GPS над аэропортом им.Бен-Гуриона (международный аэропорт Тель-Авива).

Сегодня пресс-служба крупнейшего израильского аэропорта сообщает, что помехи в приёме сигналов GPS прекратились и работа возобновлена в обычном режиме.

Ранее те же израильские СМИ сообщали о якобы помехах для GPS "почти над всей восточной частью Средиземноморья, включая Кипр".

Информационный ресурс News.co.il (Израиль) писал, что источником помех стало якобы российское оборудование, которое размещено на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия. В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на "Хмеймиме" не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.

Между тем, в июне на 13-м канале израильского ТВ вышел материал, в котором было заявлено, что искажения в сигнале GPS в аэропорту имени Бен-Гуриона может быть связано со вмешательством хакеров. Для устранения неполадок была задействована широкая группа специалистов, включая тех, кто занимается вопросами кибербезопасности.