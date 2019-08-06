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06.08.2019
Известия.ru

МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе. Там отметили, что государства должны выступать с единых позиций по данному вопросу.

Комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 5 августа, в связи с недавней презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции. Российские дипломаты обратили внимание на то, что даже при первом прочтении этого документа возникают серьезные вопросы к некоторым его положениям, которые будут адресованы французским партнерам.

"Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на "враждебные" действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия в том числе, как мы понимаем, и силового характера", — цитирует "Интерфакс" заявление министерства.

При этом в российском МИДе отметили, что Москва по-прежнему привержена последовательной линии по продвижению идеи неразмещения оружия в космосе и использованию космического пространства "в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности.

13 июля Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании космического военного командования в рамках военно-воздушных сил. Об этом 13 июля объявил президент страны. По его словам, такая мера позволит Франции обеспечить развитие и укрепление космического потенциала. "Большое космическое командование" будет создано уже в сентябре.

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Россия
Франция
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ООН
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