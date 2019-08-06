"Могильщики ДРСМД": РФ обвинила США в уничтожении договора

Россия считает США могильщиками ДРСМД

Российская сторона назвала США "могильщиками" ДРСМД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Вашингтон несет единоличную ответственность за разрыв договора, и возлагать ее на Россию "некорректно". Он также призвал к заключению более широкого соглашения по контролю над ядерным оружием, в котором бы участвовали Франция и Великобритания.

Россия возложила вину за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Вашингтон.

"Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, будто бы наша страна тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что решение США уничтожить договор нанесло тяжелый удар по создававшейся десятилетиями системе контроля над вооружениями. Он назвал неизбежными далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности.

Он обратил внимание, что Россия не могла пойти не поставленные Вашингтоном условия сохранения договора, потому что они были неправомерны.

Рябков подчеркнул, что Москва не могла рассматривать вариант уничтожения ракеты 9М729, как того желали США, потому что эта система не относится к ДРСМД.

Соединенные Штаты утверждали, что это оружие нарушает условия договора и способно преодолеть расстояние в 500 км, запрещенное условиями соглашения. Но в России заверяли, что это невозможно, и даже демонстрировали ракету иностранным специалистам. Впрочем, это не повлияло на позицию США.

"Поэтому на этом фоне со стороны США требовать уничтожения этой ракеты и нам соглашаться на что-то подобное было бы просто из ряда вон выходящим проявлением безответственного отношения к собственной безопасности", - пояснил Рябков.

При этом он обратил внимание, что США также отказались выполнять выдвинутые российской стороной требования по сохранению ДРСМД. В первую очередь речь идет о развертывании на суше пусковых установок Mk-41, с которых можно запускать запрещенные договором ударные крылатые ракеты.

"Не произошло никаких сдвигов и по так называемым ракетам-мишеням, запускаемым американцами с земли для испытания своей системы ПРО, но аналогичным по характеристикам баллистическим РСМД. То же относится к использованию Пентагоном ударных беспилотных летательных аппаратов, полностью подпадающих под содержащееся в договоре определение "крылатая ракета наземного базирования", - подчеркнул заместитель министра.

Никаких положительных последствий выхода Соединенных Штатов из ДРСМД дипломат не увидел.

Он подчеркнул, что предложения России по стабилизации ситуации в данной сфере остаются актуальными.

В частности, Москва предлагает США ввести мораторий на размещение РСМД, как это уже сделала российская сторона. При этом Рябков уточнил, что Россия не будет размещать наземные РСМД в Европе или других регионах лишь до тех пор, пока там не появятся американские вооружения данного класса.

"Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне. По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике ДРСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения друг друга и взаимного учета интересов", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков предупредил, что в связи с разрывом ДРСМД Россия будет принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. В частности, Москва будет вынуждена нарастить свой арсенал РСМД в случае отсутствия моратория на размещение вооружений соответствующих классов.

"В отсутствие договоренностей и в отсутствие взаимного моратория [на размещение РСМД] единственным способом оградить нашу безопасность от подобных посягательств может стать создание потенциала в этой области, способного несколько встряхнуть наших оппонентов и заставить их все-таки не односторонне смотреть на происходящее, а видеть перспективу и объемность всей этой картинки", - пояснил дипломат.

Вместе с тем Россия рассчитывает на продолжение диалога с американскими коллегами по военным доктринам о применении ядерного оружия, отметил он.

По словам Рябкова, такое обсуждение у россиян с американцами уже запущено.

Кроме того, по его словам, Россия выступает за заключение более широкого соглашения по ядерным вооружениям. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги в сфере контроля за вооружениями должны учитывать в том числе ракетно-ядерные потенциалы Франции и Великобритании.

В этом вопросе Москва призывает отказаться от лозунгов и говорить по существу.

Лидия Мисник