Иран захватил еще один, третий по счету, танкер в Персидском заливе

Морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в акватории Персидского залива еще один танкер, перевозивший дизельное топливо. Об этом сообщают новостные агентства Тегерана в том числе и AsiaNews. По информации иранских властей был задержан корабль, шедший под флагом Ирака. В его хранилищах обнаружено 700 тыс. литров дизельного топлива, перевозившегося контрабандным способом.

Это уже третье судно, из числа захваченных силами КСИР, за последний месяц в регионе Персидского и Оманского заливов. Каждый из таких случаев не добавляет оптимизма. Этот район иначе как взрывоопасный не назовешь. Напряжение в отношениях между Ираном с одной стороны и США в купе с союзниками по НАТО, Израилем и местными суннитскими монархиями с другой – просто искрят в воздухе. Обстановка балансирует на грани возникновения вооруженного конфликта между двумя враждующими сторонами.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 31 июля, но только сейчас о нем стало известно. Силы КСИР захватили предположительно иракское судно в районе острова Фарси – это географический центр Персидского залива – то есть нейтральные воды. От сюда следует, что обвинения со стороны Тегерана в адрес команды танкера в контрабанде несколько сомнительны. Впрочем, возможно, что капитан судна не смог подтвердить документально принадлежность своего груза. После задержания судно было отконвоировано в ближайший иранский морской порт Бухер. Где корабль был помещен под арест, а топливо изъято властями по решению местного суда, в соответствии с законами Исламской республики.

Пресса Исламской республики отмечает, – Министерство нефти Ирака заявило, что не имеет ни какого отношения к задержанному танкеру и вообще экспортом дизельного топлива не занимается. Однако из Багдада все же поступила информация о том, что иракские власти приступили к сбору информации, касающейся арестованного судна. Тегеран, также, заявил об инициировании расследования с целью установить, кому же в действительности принадлежит судно. Под подозрение попал один из иракских торговцев нефтью, чье имя пока не разглашается.

На данный момент ни одна страна не сообщила об "исчезновении" своего собственного нефтеналивного судна. Пятый американский флот, базирующийся в Бахрейне, и Лондон заявили, что у них нет информации о каком либо захвате судов. Ситуация пока остается неясной. Никаких действий враждующие стороны не предпринимают.

Ранее командование Королевского флота Великобритании объявило об отправке еще одного военного корабля в Персидский залив, эсминца Дункан, который присоединяется к фрегату Монтроуз, для защиты гражданских и коммерческих судов. Так жесть информация о движении в этот же регион британской атомной субмарины класса "Эстьют". Этот шаг вызвал резкую реакцию президента Ирана Хасана Рохани, который подчеркнул, что "присутствие иностранных сил не принесет безопасности, а наоборот усилит напряженность в регионе Персидского залива". США также постепенно наращивают свои силы в регионе. Недавно появилась информация о намерении Пентагона направить на Ближний Восток еще 60 тыс. военнослужащих. Однако подтверждения сему из официальных источников до сих пор нет.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО