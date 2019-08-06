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06.08.2019
ТАСС

Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

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Орбитальный телескоп Hubble
Орбитальный телескоп Hubble.
Источник изображения: © NASA via AP

На сайте обсерватории отмечается, что взаимодействие галактик - распространенное явление

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.  



Речь идет об объекте UGC 2369. "Галактики взаимодействуют - это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются", - указано в сообщении на сайте. 

Также отмечается, что взаимодействие галактик друг с другом - распространенное явление. Например, большинство взаимодействий Млечного Пути происходят с карликовыми галактиками. 

Специалисты прогнозируют, что примерно через 4 млрд лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Как отмечают астрономы, вероятно, что галактики сольются в одну, которая будет называться Милкомеда

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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