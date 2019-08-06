Войти
06.08.2019
Известия.ru

Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin

613
0
-1
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Киев запросил у США еще больше ракетных комплексов Javelin. Об этом он рассказал в беседе с радио "Свобода" в понедельник, 5 августа.

Американский дипломат отметил, что решение о запросе дополнительных ракетных комплексов было принято в оборонительных целях.

29 мая спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву. По его словам, Украина имеет полное право на самооборону, поэтому Штаты готовы работать с ней "так же, как и с другими странами в мире".

6 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США больше вооружений. В марте Вашингтон уже заявил о вероятности поставок Киеву систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительных ракетных комплексов Javelin.

Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Россия неоднократно отмечала, что такая "поддержка" может привести к эскалации конфликта в Донбассе, где украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Похожие новости
03.06.2019
RAND Corporation (США): измотать Россию и вывести ее из равновесия
01.04.2019
Порошенко рассказал о планах закупить оружие США
25.05.2018
Ожидается в июне: Пленный боец ВСУ рассказал о планируемом наступлении
16.10.2015
Поставки летального оружия Украине зависят от министра торговли США
05.10.2015
Украинский ВПК довели до ручки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского