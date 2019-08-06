"Швабе" автоматизирует производство линз для оптических приборов

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Швабе" разработали и зарегистрировали программу для проектирования линз оптико-электронных приборов.

"Её внедрение ускорит конструкторскую и технологическую работу", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Линзовый калькулятор" автоматически рассчитывает характеристики единичных линз различных конфигураций. В частности, с его помощью специалисты, изменяя радиусы кривизны, материал и толщину, могут быстро подобрать требуемую деталь для выбранной части оптической системы", - информирует пресс-служба.

Разработчик "Линзового калькулятора" - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) холдинга "Швабе".

По словам генерального директора ЛЗОС Александра Игнатова, сейчас программа проходит этап отладки.

"В дальнейшем планируем её слияние с ранее лицензированным нами ПО "Калькулятором оптических систем". Внедрение нового дополнительного инструмента ЭВМ за счет исключения ручного подсчета каждого параметра и сокращения времени на подбор конечных параметров линзы упростит получение результата и обеспечит наращивание темпов производства", - отметил Игнатов, которого цитирует пресс-служба.