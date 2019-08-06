Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет "Звезда".

Авторы еженедельника полагают, что приобретению истребителей у России и Китая не могут угрожать санкционные ограничения со стороны США, тогда как покупка самолетов у Европы маловероятна.

"Здесь, правда, возможны проблемы — Вашингтон найдет рычаги давления на Францию и Германию с тем, чтобы не допустить Турцию к новейшим технологиям", — отмечается в материале.

В июле в Defense News предложили несколько способов одновременного использования Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских F-35 Lightning II.

В том же месяце сообщалось, что создаваемый турецкой корпорацией TAI (Turkish Aerospace Industries) тяжелый истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X) может представлять опасность для России.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину которой покроет российский кредит. Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019-го. Установка ЗРС может начаться в октябре. Из-за опасения через С-400 утечки данных, раскрывающих возможности F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста американских истребителей.