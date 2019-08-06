"Европейцы очень уязвимы": эксперт призвал НАТО защититься от РФ

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Немецкий военный эксперт призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы. Особенно он обратил на это внимание европейских стран альянса. Российские эксперты тоже высказывали опасения в связи с разрывом ДРСМД. Вместе с тем РФ предлагает США и НАТО ввести вместо этого договора мораторий на размещение ракет.

Страны НАТО должны модернизировать вооружения, поскольку на сегодняшний день альянс не в силах противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы, заявил газете Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг. В первую очередь, он адресовал свое предупреждение европейским государствам, состоящим в организации. Меллинг убежден, что российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".

"Мы, европейцы, очень уязвимы", - сказал эксперт.

Политолог признал, что 9М729 не долетят до материковой части США, но Вашингтону все же следует уделить внимание разработке вооружений.

"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения", - заметил он.

По мнению эксперта, в первую очередь, НАТО должна "отреагировать в области неядерных вооружений", то есть улучшить систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы нейтрализовать российские ракеты. "С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры", - сказал Меллинг.

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был обусловлен претензиями к российской ракетной системе 9М729. По мнению США, дальность ее действия выходит за рамки договора, то есть находится в районе от 500 до 5500 км. При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заверял, что на испытаниях 9М729 летала не дальше 476 км.

Несмотря на эти доводы и даже демонстрацию ракеты иностранным специалистам, Соединенные Штаты продолжали настаивать на ее проверяемом уничтожении.

"Мы не могли в принципе рассматривать возможность уничтожения ракеты 9М729, потому что эта ракета не относится к ДРСМД. Сама постановка такого вопроса со стороны США была неправомерной", - пояснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Опасения в связи с окончанием действия ДРСМД высказывают не только западные, но и российские эксперты. По мнению военного специалиста Владимира Евсеева, которое он высказал на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном ситуации с ДРСМД, США могут перенести часть своих ядерных зарядов в Европе с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования. Это создаст дополнительные угрозы для России, даже если Вашингтон не станет увеличивать количество этого оружия, отметил он. Евсеев уточнил, что на территории Европы сейчас находятся около 200 ядерных боезарядов.

"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - пояснил Евсеев.

После разрыва ДРСМД стороны начали рассматривать различные альтернативные варианты военного сдерживания сторон. Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД, как это уже сделала Россия, заявил ТАСС Сергей Рябков. В то же время, дипломат обратил внимание, что вопрос возвращения к договоренностям по контролю над такими системами "никто не снимает с повестки дня".

"Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года. Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что, до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств, Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся", - подчеркнул Рябков.

За несколько дней до этого он отметил, что Россия не исключает возможности размещения РСМД недалеко от США, если на такие действия пойдет Вашингтона.

Рябков назвал подлетное время "ключевым моментом".

Замглавы МИД подчеркнул, что мораторий на размещение ракет пока действует, но США и НАТО имеют "суперлегкое отношение" к международной безопасности.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа по инициативе США. "Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него. Между тем, Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение", - сказал Сергей Рябков.

Кристина Сизова