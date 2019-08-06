Akam (Турция): система противовоздушной обороны стала еще важнее

Истек срок действия ДРСМД, и существуют опасения, что Россия и США снова вступят в гонку вооружений, пишет турецкое издание. Эта гонка окажет глобальное влияние. С ее возобновлением Турция и Европа почувствуют близость ядерной угрозы. В таких условиях приобретение Турцией системы противовоздушной обороны и разработка собственной становится еще важнее.

Прекращение действия Договора между США и Россией о ракетах средней и меньшей дальности показало важность шага Турции, связанного с покупкой системы противовоздушной обороны С-400.

Истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного 8 декабря 1987 года и положившего конец гонке ядерных вооружений между СССР и США во времена холодной войны. Госдепартамент США объявил об официальном выходе США из ДРСМД. Похожий шаг последовал и от российской стороны. Существуют опасения, что с прекращением действия договора две страны снова вступят в гонку вооружений.

Стратегическое положение

Турция в силу своего географического положения входит в число стран, на которые эта гонка окажет неблагоприятное влияние. После исчезновения этого договора предпринятая Турцией инициатива в направлении приобретения системы противовоздушной обороны стала еще важнее. С возобновлением гонки вооружений между Россией и США Турция и Европа почувствуют близость ядерной угрозы.

Наберет обороты инициатива по созданию отечественных ракет

Наряду с системами С-400, которые Турция купила у России, особое значение приобрели и системы, разрабатываемые самой Турцией, такие как зенитные ракетные комплексы малой, средней и большой дальности "Хисар-А" (Hisar-A), "Хисар-О" (Hisar-O) и "Хисар-У" (Hisar-U). Ускорятся работы по созданию отечественных средств противодействия возможным атакам с воздуха.

К новому договору пусть присоединится Китай

Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости подготовки нового договора в качестве альтернативы ДРСМД, из которого США вышли, и подчеркивал, что к нему помимо России должен присоединиться Китай. Трамп говорил, что обсуждал этот вопрос с Россией и Китаем и две страны "очень хотели бы" этой сделки.

Осман Нури Джерит (Osman Nuri Cerit)