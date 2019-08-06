Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"

Танкисты смогли разогнать Т-72 до 78 км/ч, что позволило им пройти трассу за 17 минут 30 секунд

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж Т-72Б3 российской команды установил два рекорда на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр. Танкисты смогли разогнать свою машину до 78 км/ч, что позволило им пройти трассу всего за 17 минут 30 секунд, сообщили в пресс-службе Игр в понедельник.

"Новый рекорд прохождения трассы составил 17 минут 30 секунд. Это быстрее вчерашнего результата российского экипажа почти на 1,5 минуты. Кроме того, военнослужащие Жилин, Цыдыпов и Осеев установили сегодня рекорд скорости. Они разогнали свой танк до 78 км/ч", - сообщили организаторы соревнований.

Командир танка старшина Михаил Жилин, наводчик-оператор старшина Бато Цыдыпов и механик-водитель старший сержант Иван Осеев во время индивидуальной гонки побили воскресный рекорд, также установленный российскими танкистами.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.