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06.08.2019
Российская газета

Корабли СФ отправились в поход по морям Северного Ледовитого океана

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Отряд кораблей Северного флота в понедельник вышел в плановый поход по морям Северного Ледовитого океана. Руководит группировкой вице-адмирал Олег Голубев.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в арктическом походе задействованы несколько кораблей. Во-первых, это большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Во-вторых, два больших десантных корабля - "Александр Отраковский" и "Кондопога". На них погрузили и технику морской пехоты и арктической группировки.

В поход отправились и суда обеспечения - спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".

В плавании моряки пробудут два месяца. В это время будут организованы учения по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

Путь кораблей Северного флота пролегает в акватории Баренцева и Карского морей, у полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

В Арктике морпехи отработают высадку на необорудованное побережье, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.


Светлана Цыганкова

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