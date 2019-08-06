Войти
06.08.2019
ЦАМТО

Марокко рассматривает возможную закупку в США ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан"

573
0
0
Apache AH-64E
Apache AH-64E.
Источник изображения: upi.com

ЦАМТО, 5 августа. Согласно информации, размещенной на государственном портале Export.gov, обеспечивающем содействие экспорту американских производителей, Марокко направило в США запрос о покупке партии ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан".

Запрос предусматривает поставку 24 вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" и сопутствующего оборудования, общая стоимость которых оценивается в 1,5 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), как правило, публикует одобренные Госдепартаментом запросы на поставку ВиВТ. Данный запрос пока опубликован не был, что может свидетельствовать о том, что он поступил не так давно и находится в стадии рассмотрения.

В настоящее время на вооружении ВВС Марокко имеется 24 легких вертолета SA-342L "Газель", которые были закуплены, начиная с 1978 года, и нуждаются в замене.

По мнению зарубежных экспертов, власти Марокко могли направить запрос в США в рамках оценки потенциальных вариантов покупки ударных вертолетов. Поскольку страна традиционно закупает военную технику западного производства (основные поставщики: США, Франция и Испания), в качестве потенциальных кандидатов также могут рассматриваться "Тайгер" группы Airbus, AH-1Z "Вайпер" компании Bell и T-129 турецкой Turkish Aerospace.

Помимо вертолетов "Апач", в запросе Марокко указана покупка неизвестного количества самолетов-разведчиков G-550. В настоящее время в составе ВВС Марокко имеются два самолета Gulfstream G-550, которые были поставлены в 2010 и 2017 гг., но они, как полагают эксперты, используются для VIP-перевозок.

Запрос на поставку AH-64E "Апач Гардиан" является частью более широкой программы модернизации авиапарка Вооруженных сил Марокко, которая также предусматривает модернизацию 23 имеющихся истребителей F-16 к конфигурации F-16V, поставку 25 новых истребителей конфигурации F-16C/D Блок.72 для замены "Мираж" F.1, полученных в 1978 году, и F-5E/F "Тайгер-2", полученных в 1980 году.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Марокко
США
Турция
Франция
Продукция
AH-1 Cobra
AH-64
F-16
F-5
Т-129
Компании
Airbus
Bell Helicopter
General Dynamics
TAI
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
03.06.2016
«Боинг» предлагает ОПК Польши сотрудничество в рамках поставки вертолетов AH-64E «Апач»
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
01.07.2009
Новинки парижского салона
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского