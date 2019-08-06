Марокко рассматривает возможную закупку в США ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 5 августа. Согласно информации, размещенной на государственном портале Export.gov, обеспечивающем содействие экспорту американских производителей, Марокко направило в США запрос о покупке партии ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан".

Запрос предусматривает поставку 24 вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" и сопутствующего оборудования, общая стоимость которых оценивается в 1,5 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), как правило, публикует одобренные Госдепартаментом запросы на поставку ВиВТ. Данный запрос пока опубликован не был, что может свидетельствовать о том, что он поступил не так давно и находится в стадии рассмотрения.

В настоящее время на вооружении ВВС Марокко имеется 24 легких вертолета SA-342L "Газель", которые были закуплены, начиная с 1978 года, и нуждаются в замене.

По мнению зарубежных экспертов, власти Марокко могли направить запрос в США в рамках оценки потенциальных вариантов покупки ударных вертолетов. Поскольку страна традиционно закупает военную технику западного производства (основные поставщики: США, Франция и Испания), в качестве потенциальных кандидатов также могут рассматриваться "Тайгер" группы Airbus, AH-1Z "Вайпер" компании Bell и T-129 турецкой Turkish Aerospace.

Помимо вертолетов "Апач", в запросе Марокко указана покупка неизвестного количества самолетов-разведчиков G-550. В настоящее время в составе ВВС Марокко имеются два самолета Gulfstream G-550, которые были поставлены в 2010 и 2017 гг., но они, как полагают эксперты, используются для VIP-перевозок.

Запрос на поставку AH-64E "Апач Гардиан" является частью более широкой программы модернизации авиапарка Вооруженных сил Марокко, которая также предусматривает модернизацию 23 имеющихся истребителей F-16 к конфигурации F-16V, поставку 25 новых истребителей конфигурации F-16C/D Блок.72 для замены "Мираж" F.1, полученных в 1978 году, и F-5E/F "Тайгер-2", полученных в 1980 году.