Новый китайский ударный дрон Wing Loong II впервые уничтожен в Ливии
Новейший ударный беспилотник китайского производства Wing Loong II был потерян силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара.
#Libya- #GNA photos of destroyed #UAE Wing Loong UAV they claimed to have shot down, foiling an airstrike near #Misrata in support of #LNA, but was more likely put in place and set on fire.
Also shown is what I believe is a Chinese-made Blue-Arrow 7 missile (BA-7/LJ-7)
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В Сети появились фотографии лежащей на земле сгоревшей крылатой машины. В объективы также попали уцелевшие после жесткого приземления управляемые боеприпасы. Как сообщается, БПЛА был обнаружен в 120 км южнее Мисураты.
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, не исключено, что этот дрон совершил вынужденную посадку и был подожжен уже на земле. Это первая потеря аппарата подобного типа в ходе конфликта в Ливии.
По некоторым данным, в Ливию такие беспилотники прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, которые оказывают широкую военную поддержку формированиям Хафтара. В частности, применением Wing Loong II и их обслуживанием занимаются только специалисты ОАЭ.
Данная модификация отличается от предыдущих версий возросшей до 4 200 килограммов взлетной массой, большими размерами и повышенной до 32 часов продолжительностью полета.
Интенсивное применение БПЛА стало особенностью нового этапа гражданской войны в Ливии. Со стороны находящегося в Триполи так называемого Правительства национального согласия действуют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2.
Считается, что именно они уничтожили на авиабазе Эль-Джуфра два доставлявших из ОАЭ оружие украинских транспортных самолета Ил-76ТД. В результате этого инцидента погиб командир экипажа одного из сгоревших воздушных судов.
#Libya- additional set of the destroyed Wing Loong UAV & BA-7/LJ-7 mssile
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Алексей Моисеев
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