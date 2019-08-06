Новый китайский ударный дрон Wing Loong II впервые уничтожен в Ливии

Новейший ударный беспилотник китайского производства Wing Loong II был потерян силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара.

#Libya- #GNA photos of destroyed #UAE Wing Loong UAV they claimed to have shot down, foiling an airstrike near #Misrata in support of #LNA, but was more likely put in place and set on fire.

Also shown is what I believe is a Chinese-made Blue-Arrow 7 missile (BA-7/LJ-7)

1/ pic.twitter.com/4eG1Vajcgu — Oded Berkowitz (@Oded121351) 3 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2019 Рі.

В Сети появились фотографии лежащей на земле сгоревшей крылатой машины. В объективы также попали уцелевшие после жесткого приземления управляемые боеприпасы. Как сообщается, БПЛА был обнаружен в 120 км южнее Мисураты.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, не исключено, что этот дрон совершил вынужденную посадку и был подожжен уже на земле. Это первая потеря аппарата подобного типа в ходе конфликта в Ливии.

По некоторым данным, в Ливию такие беспилотники прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, которые оказывают широкую военную поддержку формированиям Хафтара. В частности, применением Wing Loong II и их обслуживанием занимаются только специалисты ОАЭ.

Данная модификация отличается от предыдущих версий возросшей до 4 200 килограммов взлетной массой, большими размерами и повышенной до 32 часов продолжительностью полета.

Интенсивное применение БПЛА стало особенностью нового этапа гражданской войны в Ливии. Со стороны находящегося в Триполи так называемого Правительства национального согласия действуют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2.

Считается, что именно они уничтожили на авиабазе Эль-Джуфра два доставлявших из ОАЭ оружие украинских транспортных самолета Ил-76ТД. В результате этого инцидента погиб командир экипажа одного из сгоревших воздушных судов.

#Libya- additional set of the destroyed Wing Loong UAV & BA-7/LJ-7 mssile

2/ pic.twitter.com/h9ygEiarl7 — Oded Berkowitz (@Oded121351) 3 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2019 Рі.

Алексей Моисеев