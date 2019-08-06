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06.08.2019
Российская газета

Новый китайский ударный дрон Wing Loong II впервые уничтожен в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Новейший ударный беспилотник китайского производства Wing Loong II был потерян силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара.

В Сети появились фотографии лежащей на земле сгоревшей крылатой машины. В объективы также попали уцелевшие после жесткого приземления управляемые боеприпасы. Как сообщается, БПЛА был обнаружен в 120 км южнее Мисураты.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, не исключено, что этот дрон совершил вынужденную посадку и был подожжен уже на земле. Это первая потеря аппарата подобного типа в ходе конфликта в Ливии.

По некоторым данным, в Ливию такие беспилотники прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, которые оказывают широкую военную поддержку формированиям Хафтара. В частности, применением Wing Loong II и их обслуживанием занимаются только специалисты ОАЭ.

Данная модификация отличается от предыдущих версий возросшей до 4 200 килограммов взлетной массой, большими размерами и повышенной до 32 часов продолжительностью полета.

Интенсивное применение БПЛА стало особенностью нового этапа гражданской войны в Ливии. Со стороны находящегося в Триполи так называемого Правительства национального согласия действуют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2.

Считается, что именно они уничтожили на авиабазе Эль-Джуфра два доставлявших из ОАЭ оружие украинских транспортных самолета Ил-76ТД. В результате этого инцидента погиб командир экипажа одного из сгоревших воздушных судов.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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