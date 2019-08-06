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06.08.2019
ТАСС

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"

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Крылатая ракета "Гром-Э1" под крылом истребителя МиГ-35
Крылатая ракета "Гром-Э1" под крылом истребителя МиГ-35.
Источник изображения: © Николай Новичкова/ТАСС

Как сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение", испытания боеприпасов завершены и они готовы к экспорту

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2". Испытания этих изделий успешно завершены и теперь их предлагают на экспорт, сообщили ТАСС в корпорации.

"Испытания "Гром-Э1" и "Гром-Э2" успешно завершены, они предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах", - подчеркнул представитель корпорации.

По словам собеседника агентства, оба средства поражения имеют нормальную аэродинамическую схему и унифицированный цилиндрический корпус с носовой оживальной частью и складывающимся стреловидным крылом, что позволяет их размещать не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках вооружения самолета-носителя, например, истребителя Су-57. Основным отличием управляемой ракеты "Гром-Э1" является ракетный двигатель в хвостовой части, в то время как у планирующего боеприпаса "Гром-Э2" вместо двигателя размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Оба новых российских АСП предназначены для уничтожения защищенных наземных целей с известными координатами.

"Гром-Э1" может запускаться на дальности от 10 до 120 км от цели на высотах от 500 м до 12000 м в диапазоне скоростей самолета-носителя 140-445 м/с. Угол пеленга цели при пуске может составлять от +180 градусов, до -180 градусов. Средняя скорость полета ракеты "Гром-Э1" при начальных условиях пуска (высота - 12000 м, скорость 445 м/с, дальность до цели 120 км) составляет 300 м/с, а линейные перегрузки достигают 4 ед. Система наведения комбинированная и представляет собой инерциальную навигационную систему с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Стартовая масса ракеты "Гром-Э1" составляет 594 кг, длина 4,2 м, диаметр корпуса 0,31 м, размах стреловидного крыла 1,9 м. Осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг расположена в передней половине корпуса и оснащена контактным взрывателем. Силовая установка массой 161 кг имеет стартовый и маршевые твердотопливные двигатели, причем модульная конструкция семейства боеприпасов "Гром" позволяет применять для крылатой ракеты "Гром-Э1" ракетный двигатель на твердом топливе ракеты Х-38.

Авиационный управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2" имеет стартовую массу 598 кг и такие же длину, диаметр корпуса и размах крыла, как у "Гром-Э1". В то же время "Гром-Э2" в связи с отсутствием двигателя имеет увеличенную массу боевого заряда, составляющую 480 кг. Две осколочно-фугасные боевые части размещены как в передней, так и задней частях корпуса, и имеют массу 315 кг и 165 кг, соответственно. Обе боевые части оснащены контактными взрывателями. Дальность пуска боеприпаса "Гром-Э2" составляет 10-50 км, диапазон высот пуска 500-12000 м, диапазон скоростей пуска 140-445 м/с. Система наведения такая же, как у ракеты "Гром-Э1".

Срок службы обоих средств поражения составляет 12 лет. Назначенный ресурс по взлетам и посадкам достигает 30 ед., по налету под носителем 75 ч, по наработке бортовой аппаратуры 90 ч.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Х-38
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
ГЛОНАСС
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