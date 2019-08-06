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06.08.2019
Военное обозрение

В США меняют стратегию развёртывания систем снабжения F-35B из-за РФ и КНР

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Корпус Морской пехоты США испытывает беспилотные платформы для снабжения самолетов F-35B, которые планируют эксплуатировать на удаленных базах в Тихом океане. Информацию об этом публикует издание Breaking Defense.

Источник изображения: topwar.ru

Программа по испытанию беспилотных платформ, предназначенных для заправки и обеспечения эксплуатации малозаметных истребителей F-35B, является лишь частью усилий, которые США направляют на то, чтобы сделать свои вооруженные силы более гибкими и мобильными, когда американское господство на море и в воздухе постепенно слабеет.

Корпус Морской пехоты США не первый год развивает концепцию создания удаленных автономных баз, которые позволят противодействовать Китаю и России и отвяжут малозаметные истребители КМП от палуб кораблей, которые должны стать главными целями для гиперзвуковых крылатых ракет и другого перспективного оружия.

Возможность F-35B совершать вылеты с укороченных взлетных площадок стала ключевым фактором, стоящим за глубокой приверженностью и даже любовью морской пехоты к этому самолету, который проигрывает собратьям F-35A и F-35C как в радиусе действия, так и в максимальной взлетной массе.

Одним из препятствий на пути к выполнению плана всегда была логистика, то есть способность вооруженных сил обеспечить самолеты топливом, боеприпасами и запасными частями. В КМП считают, что быстрое получение большего количества топлива и боеприпасов для истребителей позволило бы морским пехотинцам повысить интенсивность боевых вылетов в случае необходимости.

Приоритетом всех текущих программ Пентагона становится скорость их запуска и реализации. Наиболее важным является этап старта проектов и создания прототипов, которые как благодаря новым аддитивным технологиям, так и сокращению процессов принятия решений позволяют получить первую модель в течение двух-трех лет после принятия решения о начале разработки.

Переориентация с крупных кораблей на малые

В июле на базе морской пехоты "Кэмп Лежен" прошел форум Advanced Naval Technology (ANTX), собравший десятки компаний и ученых, которые должны были продемонстрировать технологии, ориентированные на автономную работу, а также на управление и организацию систем связи. Также в мероприятии принимали участие производители беспилотных систем и логистических систем, сотрудничающие с морской пехотой и флотом США.

Большинство предложенных технологий могут быть запущены в производство в относительно короткий срок. Командующий Корпусом Дэвид Бергер в своей оценке стратегии КМП поставил под сомнение целесообразность того, чтобы морские пехотинцы продолжали ориентироваться в своих оперативных нуждах на большие и неповоротливые корабли без поддержки беспилотных платформ, которые могут предупреждать их и помогать защищать от противника.

Было бы нелогично продолжать концентрировать наши силы на нескольких больших кораблях. Противник понимает, что удар в по большому кораблю может быстро вывести из строя немалую часть наших сил. Необходимо изменить приоритет с крупных судов на формирование флота из большего количества меньших и более смертоносных платформ.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35A
F-35B
F-35C
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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