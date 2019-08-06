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06.08.2019
Российская газета

Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео

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Новая снайперская винтовка СВЧ-54 спроектирована с использованием цифровых технологий.

Видео проектирования снайперской винтовки представил концерн "Калашников". На кадрах можно увидеть, как конструкторы работали над винтовкой. Кстати, впервые ее показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом рассказывала и "РГ".

Работа над стрелковым оружием начинается с "контрольной структуры". Именно она и обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D. При разработке "контрольной структуры" формируют статический вид компоновки, тестируют кинематику основных подвижных элементов.

Собирают винтовку по мере готовности составных компонентов. Потом делают анализ пересечений в геометрии, а также размерных цепей на собираемость. Сама разработка осуществляется в единой цифровой среде.

Снайперская винтовка СВЧ предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях. Ее небольшие размеры повышают мобильность бойца.

В настоящее время существуют три версии винтовки СВЧ: под патроны 7,62х51, 7,62х54 и под патрон .338 Lapua Magnum. СВЧ разработана в новой компоновке, что позволяет упростить крепление различных прицельных комплексов. Также у винтовки имеется телескопический приклад.

В винтовке калибра 7,62x54 миллиметра используют надежный магазин от легендарной снайперской винтовки Драгунова. Для других версий был разработан новый магазин.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
06.08.2019 13:07
Чет мне показался прямой газоотвод,почудилось видимо.
0
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